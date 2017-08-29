Максакова в коротком платье показала ноги женатому Малахову

Оперная дива Мария Максакова дала интервью Андрею Малахову. Реакция общественности не замедлила последовать, причем зрители отметили не столько слова артистки, сколько ее внешний вид.

Ради разговора с Марией Максаковой Андрей Малахов прибыл в Киев. Оперная дива, по всей видимости, проживающая в том же отеле, в котором остановилась по приезде на Украину, встретила телеведущего во всем блеске: с задорно уложенными короткими волосами, черном, похожем на траурное, платье с гипюровыми рукавами такой длины, чтобы были видны красивые стройные длинные ноги, которые лишь подчеркивали черные лодочки на шпильке.

Артистка с порога проводила Малахова на кухню, где угостила салом и горилкой (они по рюмочке выпили прямо перед камерой), а затем пошли разговаривать. Андрей поинтересовался, почему Мария сменила прическу и как ей удалось похудеть в рекордно короткие сроки. Максакова ответила, что в связи с убийством ее супруга Дениса Вороненкова не нервной почве стала терять волосы и практически ничего не ела на протяжении 16 дней.

А еще оперная певица объявила, что наконец помирилась с матерью, легендарной актрисой Людмилой Максаковой, на которую обиделась после того, как узнала, что та будто бы обрадовалась смерти зятя. "Мы помирились... Ее, как оказалось, оболгали. Я все не могла понять, почему же она не защищается – ведь, если это не правда, то она должна обратиться в суд. И считала, что таким образом она косвенно подтверждает свою вину. Но, как выяснилось, она просто не хочет связываться с этой категорией людей, ну вообще. Она не говорила ту фразу, и не жаль, что та фраза оказалась роковой. Я была на нее очень обижена, практически полгода с ней не общалась. Но она доказала, что этого не было, пошагово рассказав, как провела тот ужасный день. Она мне писала, потом я ей позвонила", – рассказала Максакова.

Едва передача Малахова вышла в эфир, общественность бурно отреагировала. Причем эта реакция оказалась критической: досталось Марии не только за ее слова, но даже за внешний вид. "не поздновато Максакова в траур облачилась??? платье, конечно, капец... длина просто неприличная.... ну да, ноги красивые... длинные... но как спички(", "Судя по длине платья, Маня опять в поиске", "Между тем вдовушка цветёт и пахнет, юбка чуть длиннее трусов", "Скорбит вдовушка, оделась во все самое приличное, что в доме нашла...А уже две женщины говорят, что видели Вороненкова живым", – высказались зрители в социальных сетях.

Сама Мария Максакова на своей официальной страничке в социальной сети Facebook поблагодарила Андрея Малахова за душевный разговор: "Андрей, искренне благодарю тебя, прежде всего, за дружбу! А также за высокий профессионализм, человечность и любовь к героям своих передач". А по поводу слухов о том, что Вороненков жив и изменил внешность, артистка заявила: "Я его любила настолько, что мне было бы лучше, чтобы он к кому-то ушел. Главное, чтобы он был жив-здоров и счастлив".