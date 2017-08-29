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Шоу-бизнес

Липницкую послали к "поющим трусам"

Юлия Липницкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Sean M. Haffey
После того, как стало известно об уходе Юлии Липницкой из спорта, общественность стала гадать, какое будущее ждет 19-летнюю спортсменку. Блогер Лена Миро уверена, что юная фигуристка прекрасно впишется в отечественный шоу-бизнес.
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Блогер Лена Миро, которая внимательно отслеживает самые важные события в мире, не смогла пройти мимо известия о том, что поборовшая анорексию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Лена выразила свое мнение, почему фигуристка приняла радикальное решение.

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Юлия Вячеславовна Липницкая Фигуристка

"Я уже писала, что Юля Липницкая сломалась. Не выдержала испытание славой, не смогла, как зайчик Энерджайзер, упорно работать и показывать результаты. Успех, признание, журналисты, фанаты, свалившиеся на 15-летнюю чемпионку Сочи, привели к тому, что Липницкая перестала показывать спортивные результаты. Юля начала набирать вес, затем худеть, и теперь у нее расстройство, похожее на анорексию", – констатировала Миро.

Далее блогер развила свою мысль. "Как я и говорила, влезть на вершину, хоть и тяжело, но возможно. Показать один раз результат, прыгнуть выше головы, оказаться в моменте лучше всех – это доступно многим. Что недоступно большинству? Удержаться на вершине, потому что кроме таланта, способностей, позволивших один раз стать первой, к природным данным нужно еще трудолюбие, целеустремленность, понимание того, что быть лучшей – это ежедневный труд за пределом своих возможностей", – уверена она.

Лена призналась, что "чисто по-человечески" ей Юлию жаль. "Всю свою жизнь она посвятила спорту, пока другие дети учились, и теперь Юля оказалась у разбитого корыта. Ранняя слава быстро проходит, а человек, вкусивший ее, все никак не поймет, что каждый новый день создает новых героев. Да, мне жаль Юлю, но ее падение, к сожалению, вполне закономерно. Быть лучшей – это огромный труд, а стать калифом на час – совсем не то же самое, что многолетняя работа на износ", – размышляет Миро.

Блогер заявила, что Липницкая не сможет стать ни тренером, ни чиновником, приведя в доказательство слова президента Федерации фигурного катания России Валентина Писеева. Лена согласилась с его утверждением, что якобы Юлия сможет найти себя в шоу-бизнесе. "Это, в общем-то, вполне разумно: Юля своим характером прекрасно впишется в тусовку поющих трусов", – заключила Миро.

Автор: Наталья Аряева29 августа 2017, 12:40
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Жуткая травма Липницкой

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