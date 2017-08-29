Липницкую послали к "поющим трусам"

После того, как стало известно об уходе Юлии Липницкой из спорта, общественность стала гадать, какое будущее ждет 19-летнюю спортсменку. Блогер Лена Миро уверена, что юная фигуристка прекрасно впишется в отечественный шоу-бизнес.

Блогер Лена Миро, которая внимательно отслеживает самые важные события в мире, не смогла пройти мимо известия о том, что поборовшая анорексию Юлия Липницкая завершила спортивную карьеру. Лена выразила свое мнение, почему фигуристка приняла радикальное решение.

"Я уже писала, что Юля Липницкая сломалась. Не выдержала испытание славой, не смогла, как зайчик Энерджайзер, упорно работать и показывать результаты. Успех, признание, журналисты, фанаты, свалившиеся на 15-летнюю чемпионку Сочи, привели к тому, что Липницкая перестала показывать спортивные результаты. Юля начала набирать вес, затем худеть, и теперь у нее расстройство, похожее на анорексию", – констатировала Миро.

Далее блогер развила свою мысль. "Как я и говорила, влезть на вершину, хоть и тяжело, но возможно. Показать один раз результат, прыгнуть выше головы, оказаться в моменте лучше всех – это доступно многим. Что недоступно большинству? Удержаться на вершине, потому что кроме таланта, способностей, позволивших один раз стать первой, к природным данным нужно еще трудолюбие, целеустремленность, понимание того, что быть лучшей – это ежедневный труд за пределом своих возможностей", – уверена она.

Лена призналась, что "чисто по-человечески" ей Юлию жаль. "Всю свою жизнь она посвятила спорту, пока другие дети учились, и теперь Юля оказалась у разбитого корыта. Ранняя слава быстро проходит, а человек, вкусивший ее, все никак не поймет, что каждый новый день создает новых героев. Да, мне жаль Юлю, но ее падение, к сожалению, вполне закономерно. Быть лучшей – это огромный труд, а стать калифом на час – совсем не то же самое, что многолетняя работа на износ", – размышляет Миро.

Блогер заявила, что Липницкая не сможет стать ни тренером, ни чиновником, приведя в доказательство слова президента Федерации фигурного катания России Валентина Писеева. Лена согласилась с его утверждением, что якобы Юлия сможет найти себя в шоу-бизнесе. "Это, в общем-то, вполне разумно: Юля своим характером прекрасно впишется в тусовку поющих трусов", – заключила Миро.