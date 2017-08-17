Соседи подкармливают Евгения Осина

Соседи певца Евгения Осина, обеспокоенные его состоянием, обратились в программу "Пусть говорят". На протяжении долгого времени артист не открывал двери и игнорировал звонки.

Звезда 90-х страдает от цирроза печени на фоне пристрастия к алкоголю. Евгений тяжело переживал потерю связи со своей дочерью. После этого у него начались проблемы со здоровьем. Соседи Осина начали волноваться после того, как певец перестал покидать пределы квартиры.

Съемочная группа программы "Пусть говорят" не могла оставить без внимания этот вопрос и отправилась проведать исполнителя хита "Плачет девушка в автомате". Дверь открыли не сразу. Но, когда корреспондентам все-таки удалось проникнуть внутрь, то перед ними предстал полураздетый Евгений, который едва мог говорить. По словам певца, он ожидал медсестру Алену.

Участники программы тут же осудили бывшую супругу и дочь Осина за то, что они не пытаются помочь некогда отцу семейства. Основной проблемой для звезды является невозможность общения с дочерью. Мать девочки категорически против того, чтобы отец коммуницировал со своим ребенком.

По словам Дмитрия Борисова, именно неравнодушные соседи поддерживают существование угасающего Осина, принося ему еду. Излечиться артисту мешает его непринятие болезни. Евгений всячески отрицает, что имеет проблемы с алкоголем.

Не так давно в разговоре с Dni.Ru Евгений Осин рассказал, что страдает от одиночества, но уже не надаеется встретить женщину, с которой будет счастлив: "Мне не нужна супер-модель или женщина, смотрящая мне в рот. Пускай она будет маленькая, хрупкая, но ей хватит мудрости понять меня и принять со всеми моими недостатками и проблемами, которых, как вы успели заметить, у меня немало. Такой пока нет, да и вряд ли уже будет".