Певица Виктория Дайнеко потеряла сознание в аэропорту города Костанай в Казахстане во время прохождения паспортного контроля. Из здания терминала на улицу девушку выносили на руках.

О потере сознания Виктория Дайнеко рассказала сама на своей странице в Instagram, однако позже фотография и текст пропали из публичного доступа. Тем не менее, журналисты уже успели обратить внимание на произошедшее.

Сообщается, что певица лишилась сознания в тот момент, когда проходила паспортный контроль. К счастью, рядом оказался ее помощник, и во время падения Дайнеко не получила серьезных травм. В себя она пришла только на улице.

"Очнулась на коленях на улице и с массажем рук...", – цитирует портал "7 дней.ru" певицу. "Скорая, конечно, хотела увезти меня в больницу, но я не брошу своих друзей, которые придут сегодня на концерт. Давление подняли, наелась сладкого. И теперь не буду спать...", – добавила она. По ее словам, давление в тот момент было 70/60.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 26 2017 в 2:58 PDT

Отметим, это не первый раз, когда выпускница "Фабрики звезд" заставляет своих поклонников переживать о ее здоровье. Так, еще совсем недавно она заразилась опасным вирусом во время отпуска с дочерью в Эльзасе. Кроме того, многие отмечают болезненную худобу певицы.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 19 2017 в 3:19 PDT

Поводом для подозрений в едва ли не анорексии стал снимок, которым поделилась Виктория Дайнеко. На нем она предстала перед зрителями светлом блестящем топе на тонких лямках и с бледным, доходящим до болезненности видом.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 14 2017 в 1:09 PDT

Не менее пристально чем за здоровьем певицы, поклонники следят и за ее личной жизнью. В конце июля стало известно, что Дмитрий Клейман и Виктория Дайнеко подали документы на развод. Сама она долгое время не комментировала происходящее, однако по ее дальнейшим словам многие сделали вывод, что у супруг не был верен певице.