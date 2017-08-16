Викторию Дайнеко пропесочили за костлявость

В микроблоге выпускницы "Фабрики звезд" Виктории Дайнеко появилась тревожная фотография. На ней певица выглядит чрезмерно худой.

Снимок неприятно удивил фанатов звезды. На нем Виктория позирует без макияжа, укладки и в светлом блестящем топе на тонких лямках. У девушки бледный, если не сказать болезненный вид.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 14 2017 в 1:09 PDT

Поклонники, внимательно разглядевшие лицо и фигуру Дайнеко выразили свое беспокойство. Они раскритиковали певицу за то, что она кажется уж слишком худой и уставшей. "Нужно остановиться, пока анорексия не настигла", " Здоровья вам, такая худоба нездоровая", " Ужас, какая худая", " Пора с диетами завязывать", "Анорексия", – пишут фанаты в Instagram. Некоторые были более резкими в своих оценках. "И без титек", "Худобище", "Дрыщ", "Дистрофия", – раскритиковали Викторию комментаторы.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Июл 30 2017 в 7:42 PDT

Отметим, звезда переживает сейчас не самые лучшие времена. Дело в том, что несколько месяцев назад Виктория перестала жить вместе с мужем Дмитрием Клейманом. Долгое время девушка не комментировала проблемы в семье, но позже все же намекнула на то, что любимый ей изменяет.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Авг 7 2017 в 7:15 PDT

Напомним, в конце июля стало известно, что супруги решили окончательно развестись – Дмитрий подал документы в суд. Не смотря на неприятности, певица продолжает жить обычной жизнью. Так, недавно она отдыхала во Франции, откуда делилась с поклонниками своими фото.