Дайнеко избавляется от квартиры после измены мужа

Бывшая участница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко приняла решение о переезде на другую квартиру. Это решение она приняла спустя год после того, как рассталась с мужем из-за его измены.

В зависимости от обстоятельств расставания с любимыми людьми люди либо спешат избавиться от всех вещей, которые напоминают им о прошлом, либо бережно хранят эти "артефакты". Однако иногда находятся причины повременить с окончательным решением.

Так, спустя год после расставания с супругом Дмитрием Клейманом певица Виктория Дайнеко решилась на переезд из квартиры, передает сайт "Комсомольская правда". Бывшая участница "Фабрики звезд" отметила, что ее маленькая дочь не испугалась "такого экшена", а также большого число незнакомых людей.

Журналисты успели предположить, что от своей квартиры на Можайском проспекте певица избавляется из-за плохих воспоминаний. Год назад ее семья распалась из-за измены мужа. Примечательно, что Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман до сих пор официально не развелись. Юридически оформлять свое расставание они не спешат, но и никаких попыток вновь сойтись они не делают.

enter; width:100%;"> Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Июн 23 2017 в 1:15 PDT

Некоторые поклонники певицы считают, что на окончательное выяснение отношений с супругом у Виктории Дайнеко просто может не хватать свободного времени – певица с головой ушла в работу. На своей странице в Instagram она рассказала, что за один вечер успела принять участие сразу в нескольких концертах на выпускных вечерах. При этой ее выступления не мешают участию в съемках на телевидении.