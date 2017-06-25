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Дайнеко избавляется от квартиры после измены мужа

Виктория Дайнеко с мужем. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Бывшая участница "Фабрики звезд" Виктория Дайнеко приняла решение о переезде на другую квартиру. Это решение она приняла спустя год после того, как рассталась с мужем из-за его измены.
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В зависимости от обстоятельств расставания с любимыми людьми люди либо спешат избавиться от всех вещей, которые напоминают им о прошлом, либо бережно хранят эти "артефакты". Однако иногда находятся причины повременить с окончательным решением.

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 Виктория Петровна Дайнеко

Виктория Петровна Дайнеко Певица, актриса

Так, спустя год после расставания с супругом Дмитрием Клейманом певица Виктория Дайнеко решилась на переезд из квартиры, передает сайт "Комсомольская правда". Бывшая участница "Фабрики звезд" отметила, что ее маленькая дочь не испугалась "такого экшена", а также большого число незнакомых людей.

Журналисты успели предположить, что от своей квартиры на Можайском проспекте певица избавляется из-за плохих воспоминаний. Год назад ее семья распалась из-за измены мужа. Примечательно, что Виктория Дайнеко и Дмитрий Клейман до сих пор официально не развелись. Юридически оформлять свое расставание они не спешат, но и никаких попыток вновь сойтись они не делают.

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Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko)

Некоторые поклонники певицы считают, что на окончательное выяснение отношений с супругом у Виктории Дайнеко просто может не хватать свободного времени – певица с головой ушла в работу. На своей странице в Instagram она рассказала, что за один вечер успела принять участие сразу в нескольких концертах на выпускных вечерах. При этой ее выступления не мешают участию в съемках на телевидении.

Автор: Геннадий Куприянов25 июня 2017, 11:59
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Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

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