Муж подал на развод с Викторией Дайнеко

СМИ сообщают о том, что муж Виктории Дайнеко, музыкант Дмитрий Клейман решил поставить точку в браке с певицей. Барабанщик подал на развод.

11 июля Дмитрий Клейман подал заявление в один из судебных участков Кунцевского района Москвы, а 27 июля столичный суд вызвал музыканта и его супругу, певицу Викторию Дайнеко, для беседы.

"Дима первым обратился, чтобы расторгнуть брак. Его можно понять: они с Викой не живут вместе, давно перестали быть мужем и женой... Парню нужно думать о будущем, ведь вполне может случиться, что он найдет новую любовь, а старые отношения все еще будут лежать на плечах. Да и не каждая захочет встречаться с женатым", – цитирует человека из близкого окружения Клеймана Starhit.

Отметим, что брак Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана оказался быстротечным. Их супружество длилось два года, певица подарила музыканту дочь, которую, по некоторой информации, зовут Лидия.

В недавнем интервью Виктория призналась, что в последнее время они с Дмитрием часто ссорились, причем именно он собирал вещи и уходил. " Ну, мне-то идти некуда, я дома с ребенком, куда я денусь? Лишний раз в душ-то некогда сходить, не могу же я уйти из дома, потому что меня муж раздражает. Так что уходил всегда он. Мне кажется, мы даже больше времени провели порознь за этот год, чем вместе", – заключила певица.

Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Июл 28 2017 в 12:11 PDT

Виктория призналась, что их отношения настолько накалены, что они общаются исключительно письмами по электронной почте. "Потому что разговаривать и даже обмениваться СМС у нас не получается. Все наши разговоры приводят к ссорам. А получив письмо, можно не сразу отвечать, можно по­думать, подобрать слова..." – объяснила артистка. Однако любые попытки общения у супругов заканчиваются взаимными претензиями.

