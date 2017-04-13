Стриженова превзошла Волочкову растяжкой

Младшая дочь Александра и Екатерины Стриженовых Александра стремительно набирает популярность в Сети. Наследница актрисы и режиссера продемонстрировала восхищенной публике поистине невероятную растяжку.

"Ну надо же, превзошла Волочкову с ее пресловутыми шпагатами!", "Ого, далеко не каждая балерина так сможет!" – восторгаются пользователи Сети. Для многих стало большим сюрпризом то, что начинающая актриса и модель в детстве делала большие успехи в художественной гимнастике.

Оказывается, с трехлетнего возраста Стриженова-младшая занималась у легендарной Ирины Винер. И еще Саша обучалась танцам в балете "Тодес". Поэтому теперь 16-летняя ученица математико-экономического класса легко может показать в Instagram самую умопомрачительную растяжку.

"Гимнастки бывшими не бывают, – резонно заметила в подписи к фотографии гибкая Александра. – Спорт – это навсегда❤ и не важно, в строю ли мы сейчас)".

Публикация от sasha strizhenova ���� (@strizs) Апр 13 2017 в 6:09 PDT

К слову, в столь юные годы Стриженова успела уже поработать в кино. Она снялась в фильмах отца "Любовь-морковь" (2007 год) и "Юленька" (2009). Также Саше довелось посотрудничать с режиссером Зиновием Ройзманом на съемочной площадке ленты "У каждого своя война" (2010).

Публикация от sasha strizhenova ���� (@strizs) Янв 8 2017 в 12:32 PST

И это далеко не все успехи девушки. Дочь актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой произвела фурор на показе российского дизайнера Беллы Потемкиной на Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Девушке выпала честь открыть и закрыть мероприятие. Александра предстала на подиуме в роскошном белом платье с открытыми плечами, изготовленном из материала с интересным рельефным рисунком. Образ дополнили черный ремешок и крупные серьги.

Публикация от sasha strizhenova ���� (@strizs) Окт 17 2016 в 2:52 PDT

Отметим, школьные годы не всегда были для Саши Стриженовой праздником. В частности, она рассказывала, как однажды класс объявил ей бойкот. "Я чувствовала к себе какую-то адскую ненависть и не понимала, чем она вызвана. Из-за съемок в кино, репетиций и выступлений с мюзиклом я периодически пропускала школу, и это некоторых страшно злило", – поделилась девушка.

"Конечно, я переживала, это была маленькая детская трагедия. У меня всегда был синдром отличницы, мне казалось, что я должна всем нравиться", – добавила она. Помочь преодолеть трудности ей помогла старшая сестра, которая объяснила. что невозможно нравится всем и всегда.