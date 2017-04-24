16-летняя Стриженова покормила молоком малыша

16-летняя Саша Стриженова покормила молоком малыша. Видеозапись сего действа завоевала всеобщее умиление у фанатов.

Екатерина и Александра Стриженовы посетили цирк, где не только посмотрели на яркое представление, но и сумели наладить связь с некоторыми артистами. В частности, 16-летняя Саша сумела покормить медвежонка молоком. Видео опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Стриженова.

"Таких маленьких медведей мы еще не видели! Знакомьтесь, это Захар.. ему чуть больше двух месяцев, он всеобщий любимец!" – написала популярная телеведущая. На видео Стриженова присела на одно колено перед пушистым зверем, который буквально взахлеб сосет молоко из бутылки. В кадре появился и дрессировщик, который показал Александре, как правильно следует держать бутылку, чтобы медвежонок не наглотался лишнего воздуха.

Многочисленные подписчики пришли в умиление от опубликованного ролика. "Какой хороший", "Милота, да и только", "Мишка Няшка!!!🐻🐻🐻", "Чудо какое🤗🤗🤗", "Спасибо за видео!", "Ведет себя также как ребенок)", "Такой смешной и милый!", "Все малыши одинаковые. Прямо сосет, как человеческий детеныш", "Какой сладкий!!!😍😍😍" – разом пришли в восторг поклонники Стриженовой.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Апр 23 2017 в 11:20 PDT

Впрочем, нашлись и те, кто раскритиковал запись, опубликованную популярной телеведущей. В частности, пользователи Сети напомнили о том, в каких условиях живут звери в цирке и что сам цирк является издевательством над животными.

"в зоопарке их хотя бы не заставляют выступать и не дрессируют!!! А здесь вы даже не представляете в каких условиях они живут!!! В клетке всю жизнь?! Это нормально?😓", "Любой цирк , это насилие над животным... Жаль этого свободного , мощного потомка рода медведей , рождённого для обитания в тайге ...", "очень жаль ребетеночка😞цирк это издевательство над животными! Как разумный, образованный человек может смотреть на это и умиляться ?!", "Бедный мишка. ...отняли от мамы...будут в цирке мучить. .а потом выбросят...ненавижу циркачей...садисты..." – возмутились подписчики Стриженовой.