Гусева и Романец из "Дома-2" обвинили в обмане

Поклонники обвинили Антона Гусева и Викторию Романец в обмане. Дескать, звезды "Дома-2" делают вид, что они расстались накануне свадьбы. а на самом деле вместе улетели отдыхать на Мальдивы.

Поводом для возмущения фанатов стали публикации Виктории Романец и Антона Гусева, которые те сделали на своей страничках в социальной сети Instagram. Каждый из бывших участников скандально известного реалити-шоу "Дом-2" выложил фото и видео своего прибытия на Мальдивы. При этом очевидно, что Антон и Виктория находятся на райских островах одновременно. То обстоятельство, что Гусев и Романец скрывают факт совместного отпуска весьма расстроило их фанатов.

В частности, подписчики аккаунтов Виктории и Антона не понимают, зачем они это делают. "Мальдивы моими глазами👀 А завтра я вам покажу с кем провожу жаркие денечки 😃Готовы?" – спросила Романец у поклонников. Те не замедлили с ответом. "с гусевым. у него те же фотки. зачем этот обман??? ну раз счастливы, так будьте счастливыми!", "Давно уже все поняли что с Гусевым😂😂😂😂😂", "Они давно походу вместе, отдыхаю в одинаковых местах, кушают одно и тоже, только совместные фото не выкладывают свадьбу то отменили вот и стыдно походу", "Балаболы", "они специально одно и тоже выкладывают , чтобы вас раздражать 😂", "давно писали что вместе, а вы ещё судиться собирались за клевету, пара врунов", "С Гусевым конечно, тоже мне интригантка, лапшу всякую вешают народу лишь бы пропиариться... Как бы вы не крылись все равно понятно что вы вместе что у него в инста что у тебя..." – возмущенно ответили Романец подписчики.

Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Авг 24 2017 в 11:06 PDT

Действительно. Если заглянуть на страничку Антона Гусева в той же социальной сети, то можно увидеть аналогичные фотографии, вплоть до ракурса. Однако звезда "Дома-2", в отличие от Романец, предпочел не читать обвинения в обмане, а попросту отключил функцию комментирования.

Публикация от ANTON GUSEV��️⛳️���� (@antongusev89) Авг 24 2017 в 3:25 PDT

Напомним, Антон Гусев и Виктория Романец расстались буквально за две недели свадьбы. В интервью Dni.Ru Романец так прокомментировала разрыв с Гусевым: "Свадьбу отменил Антон. Он решил, что я его использую и не люблю. Мы немного разные. Антон весьма холодный и сдержанный человек в силу того, что у него был неудачный брак. Я постоянно чувствовала себя одиноко, находясь рядом с мужчиной. Это ужасное состояние, когда ты выпрашиваешь внимание, комплименты. Мужчинам, которые не знают, как устроена женщина, этого не понять. У меня не прошли чувства к Антону, они просто притупились. Я очень вымоталась за этот непростой год с ним и хочу побыть одна. Кстати говоря, после этого всего Антон еще звонит и предлагает пожениться. Но я уже не верю в свадьбу".