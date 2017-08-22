Грязная подноготная разрыва Гусева и Романец из "Дома-2"

Сестра звезды реалити-шоу выдала всю правду. Кажется, назад дороги нет.

Не успела Виктория Романец выложить в Сеть эскиз своего подвенечного платья, как стало что пара после взаимных упреков расторгла помолвку. И это за две недели до свадьбы! О том, что произошло на самом деле между влюбленными, рассказала 18-летняя сестра бывшей участницы "Дома-2" Антонина.

"Антон наедине с Викой вел себя непозволительно, – уверяет Тоня. – Она находила зашифрованные переписки с девушками, подписанные другими именами. Гусев даже при Вике флиртовал с незнакомками в салоне красоты. Когда мы с мамой приезжали к сестре, то все время звали его сходить с нами погулять, посидеть в ресторане, но он постоянно отказывался. Мне кажется, у Антона просто были проблемы с финансами. Мы ужинали вместе лишь один раз, тогда он за нас заплатил".

Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Июн 22 2017 в 7:31 PDT

По мнению девушки, Вике нужен другой мужчина. Так же она советует сестре удалить татуировку с именем Антона. "Лично я никогда бы не стала делать тату с именем любимого человека", – цитирует Антонину журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".

Публикация от ВИКТОРИЯ РОМАНЕЦ (@_viktoriya_14) Июн 8 2017 в 3:08 PDT

Ранее в интервью Dni.Ru сама Романец так прокомментировала разрыв с Гусевым: "Свадьбу отменил Антон. Он решил, что я его использую и не люблю. Мы немного разные. Антон весьма холодный и сдержанный человек в силу того, что у него был неудачный брак. Я постоянно чувствовала себя одиноко, находясь рядом с мужчиной. Это ужасное состояние, когда ты выпрашиваешь внимание, комплименты. Мужчинам, которые не знают, как устроена женщина, этого не понять. У меня не прошли чувства к Антону они просто притупились. Я очень вымоталась за этот непростой год с ним и хочу побыть одна. Кстати говоря, после этого всего Антон еще звонит и предлагает пожениться. Но я уже не верю в свадьбу"