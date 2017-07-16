Звезда "Дома-2" объяснил скандал с алиментами пиаром бывшей жены

Бывший участник одного из самых популярных на российском телевидении шоу "Дом-2" Антон Гусев рассказал об отношениях с сыном. Он выразил уверенность, что его экс-супруга Евгения Феофилактова специально обвинила его в невыплате алиментов ради пиара.

Антон Гусев решил прервать молчание, после того, как Евгения Феофилактова обвинила его в невыплате алиментов сыну Даниэлю. По ее словам, своему ребенку он передал лишь шесть тысяч рублей и купил спортивный костюм. Кроме того, они с мальчиком долгое время не виделись, хотя сама Феофилактова никак этому не препятствовала.

Гусев эти обвинения отверг. "Я оставил половину бизнеса, чтобы эта часть кормила моего родного сына", – цитирует его StarHit. "Когда я забираю Даниэля, то покупаю ему еду и подарки", – добавил он.

"Странно, что такие мысли приходят в голову Жене, когда моя жизнь на слуху. Я люблю своего сына и всегда буду стараться платить ему больше и больше. Мне для него ничего не жалко", – подчеркнул Антон Гусев.

"Женя пиарится за счет всех моих жизненных ситуаций".

На своей странице в Instagram он регулярно выкладывает совместные фотографии с сыном, не забывая оставлять трогательные подписи под ними. Евгения Феофилактова, однако, настаивает, что бывший муж редко видится с сыном и не помогает ему материально. Денежный вопрос она намерена решить через суд.

Публикация от ANTON GUSEV������️ (@antongusev89) Июл 9 2017 в 1:36 PDT

Отметим, об Антоне Гусеве как об отце нелицеприятно отзывалась и его бывшая невеста Виктория Романец. Девушка утверждала, что Антон редко виделся с Даниэлем, а алименты и вовсе платил единожды. Возлюбленного она бросила за неделю до предполагаемой свадьбы. После этого Гусев сосредоточился на своей карьере.