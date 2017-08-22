Кому достанутся миллионы Глаголевой

Огромный особняк и квартира в центре Москвы ждут наследников. Побороться есть за что.

Менее недели прошло со дня скоропостижной смерти актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Ее родственники в трауре, они онемели от горя и пока не занимаются сложными вопросами дележа имущества. Между тем в течение полугода, как обязывает закон, им надо обратиться к нотариусу и вступить в наследство.

Согласно статье 1142 Гражданского кодекса России при отсутствии завещания наследство делится по очередности родственников. А именно: первыми на получение наследства претендуют муж и биологические дети. При этом супруг (в данном случае Кирилл Шубский) получает 50% имущества, которое подлежит наследованию. Дети (дочери Анна, Мария и Анастасия) делят в равных долях оставшуюся половину. А Родион Нахапетов, бывший муж Глаголевой, не сможет ни на что претендовать, если на то не было воли самой Веры.

Глаголева много чего оставила. В 1998 году она купила 40 соток земли в смешанном лесу на Николиной горе, что на престижном Рублево-Успенском шоссе. В то время дороги еще не заполнили машины, а соседи были исключительно интеллигентными деятелями искусства. Началось долгое строительство, и в 2001 году актриса отметила новоселье в просторном трехэтажном особняке.

На первом этаже расположена просторная гостиная с камином и мягкой зоной, кухня, столовая и технические помещения. На втором – спальни хозяев и их детей, кабинет и библиотека, которую позже переделали в детскую для внучки хозяйки.

Стоимость домов здесь варьирует от 100 до 370 миллионов рублей.

Кроме того, актриса владела трехкомнатной квартирой в Большом Тишинском переулке, что в самом центре Москвы близ Белорусского вокзала. Недвижимость была приобретена еще в 1978 году в браке с Родионом Нахапетовым. Именно там родились две из трех дочерей актрисы.

В начале 2017 года Глаголева обратилась в программу "Идеальный ремонт" с просьбой привести ту квартиру в порядок. Ведь долгие годы там не было никаких изменений, поскольку после смерти мамы актриса туда не приезжала.

Но ей хотелось, чтобы здесь останавливалась старшая дочь Анна, которая много работает в Москве, и добираться из загородного дома не всегда удобно. Дизайнеры предложили Вере Глаголевой стиль американской классики и систему "умный дом". Получилось очень стильно!

По оценке риелторов, такая квартира в Большом Тишинском переулке стоит от 22 до 82 миллионов.