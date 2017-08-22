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Калашникову у Шепелева упрекнули в наглой лжи о потере ребенка

Анна Калашникова и Прохор Шаляпин. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Прохор Шаляпин сцепился с бывшей возлюбленной в студии программы "На самом деле". Перепалка случилась серьезная.
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Спустя год после разрыва с Прохором Шаляпиным Анна Калашникова заявила, что снова ждет ребенка. Певец усомнился и публично заявил, что его бывшая возлюбленная лжет. И решил вывести ее на чистую воду – пришел на программу Дмитрия Шепелева "На самом деле".

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Всех героев подключили к детекторам лжи. Помимо зрителей, там присутствовали три эксперта. Два из них – специалисты, которые расшифровывают показатели детекторов. А дама-физиогномист вычисляет лжецов по мимике и жестам.

"Я изначально не верил в то, что Аня потеряла ребенка и считаю ее беременность наглой ложью, – заявил Шаляпин. – Это цирк чистой воды. Мне уже стыдно, что эти курицы вокруг меня собираются, кучкуются, пиарятся, заводят детей, теряют их, потому что других талантов никаких нет"  

"Да как ты смеешь?! Это просто не по мужски! Ты на всю страну кричишь, что я вру. А ведь все знают, что я потеряла ребенка. Не дай бог тебе узнать то, что такое потерять ребенка на четвертом месяце, – закричала со слезами на глазах Калашникова. – Прохор, у каждого своя личная жизнь, мы давно не вместе, какая тебе вообще разница, беременна я или нет! Меня все бабки страны из-за тебя ненавидят!" 

"Да потому что ты использовала мое имя в своем пиаре! У меня все было хорошо с Копенкиной, но появилась ты и все разрушила, – парировал Шаляпин. – Калашникова все врет, и не только про ребенка, но и про то, что новый молодой человек подарил ей якобы роскошную квартиру и две дорогие машины. Всегда любой презент Анне освещается в прессе под заголовком: "Бывшей жене Прохора Шаляпина подарили машину за 5 миллионов!" Аня прет напролом, ее принцип идти по головам и не перед чем не останавливаться, она привыкла манипулировать, потому что Наполеон по своему психотипу. Поначалу я был очарован Аней, но потом я понял, что это за штучка".

Однако полиграфологи в итоге постановили, что Калашникова не лжет, рассказывая о потере ребенка. "К сожалению, я в это не верю", – заявил Шаляпин в финале передачи.  

Автор: Иван Губкин22 августа 2017, 19:55
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