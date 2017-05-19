Калашникова показала округлившийся живот

Вероятно, модель находится на четвертом месяце беременности. Хотя она предпочитает пока ничего конкретного не говорить.

На красную дорожку национальной телевизионной премии "Дай пять!", организованной продюсерским центром Лины Арифулиной LA Group и каналом СТС, Анна Калашникова пришла в облегающем платье. И у бывшей девушки Прохора Шаляпина был заметен явно округлившийся живот! Корреспондент Dni.Ru поспешил к Анне с поздравлениями.

"Я не хочу пока ничего говорить, чтобы не сглазить, – напустила тумана Калашникова. – Мне больше не хочется пиариться на личной жизни. У меня много интересных творческих проектов. Например, сейчас начинаю карьеру певицы, уже выпустила три песни, и пока хотелось бы говорить про это. Придет время, и я сообщу подробности своей частной жизни. Пока лишь могу сказать, что всегда мечтала быть мамой троих детей и иду к своей цели".

Ранее Анна заявила нашему изданию: "Я наконец-то нашла свою любовь и переживаю один из самых счастливых этапов в своей жизни, но пока предпочитаю оставить в тайне имя своего избранника. На своем горьком опыте я поняла, что счастье любит тишину".

Калашникова – невеста завидная. Например, у нее есть автомобиль Bentley стоимостью 20 миллионов рублей. На церемонию бракосочетания участники телепроекта "Дом-2" Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц отправились именно на этом авто – Анна сделала им такой подарок.

Напомним, что 24 мая 2016 года Калашникова должна была выйти замуж за Шаляпина, и они даже отрепетировали церемонию. Однако планы рухнули, когда результаты ДНК-теста показали, что 32-летний певец не является отцом ребенка 31-летней модели. Скандальную ситуацию обсуждала вся страна.

