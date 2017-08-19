Борисова и Малахов спасают Осина от алкоголизма
"Потихоньку учусь спасать жизни других людей...Правду о той ночи пару дней назад,ночи моих уговоров #евгенийосин,Женя наконец-то впустил в квартиру психолога Сергея М.,я расскажу на шоу @malakhov007", – раскрыла секрет на своей странице в Instagram Дана (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
К записи прилагается видео. На кадрах Евгений Осин в компании психолога и Андрея Малахова. Певец выглядит очень плохо и тяжело разговаривает, но тем не менее находит в себе силы поблагодарить персонал клиники и телеведущих за помощь.
Подписчики Борисовой были удивлены таким поворотом, но рады, что Дана не только сама лечиться, но и помогает коллегам. "Хороший певец и видно человек тоже хороший надо конечно помочь годы летят И мы не молодеем как то надо до него донести чтобы он себя полюбил", – написал один из поклонников телеведущей.
Отметим, что ранее Борисова заявила о выходе нового шоу, в котором она будет ведущей. "Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться", – рассказала Дана.
18 августа потрясла новость о пропаже певца Евгения Осина. Сообщалось, что неизвестные посадили артиста в машину и увезли. Через несколько часов ситуация прояснилась. Осина нашли в реабилитационном центре для лечения от алкогольной зависимости.
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