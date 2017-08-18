Евгений Осин пропал без вести после съемок в "Пусть говорят"

Исполнитель хита "Плачет девочка в автомате" Евгений Осин пропал без вести. В полицию обратилась его сестра.

Как сообщил "МК" источник в правоохранительных органах, родственница подала заявление в ОМВД по району Хорошево-Мневники. С ее слов, брат ушел из своей квартиры на улице Демьяна Бедного еще 15 августа. С тех пор о нем ничего не известно. Ситуация усугубляется тем, что артист имеет большие проблемы со здоровьем, связанные с пристрастием к алкоголю. У него фактически отказали ноги.

Соседи артиста обратились в программу "Пусть говорят" с просьбой спасти кумира 80-х от зеленого змия, сообщил сайт "Московский комсомолец". Съемочная группа оперативно отреагировала на призыв о помощи и отправилась в гости к исполнителю хита "Плачет девушка в автомате". Дверь Евгений открыл не сразу. Когда корреспондентам удалось проникнуть внутрь, перед ними предстал полураздетый певец, который едва мог говорить. По словам Осина, он ожидал медсестру Алену.

Весной в разговоре с Dni.Ru Евгений заявил, что страдает от одиночества, но уже не надеется встретить женщину, с которой будет счастлив: "Мне не нужна супермодель или женщина, смотрящая мне в рот. Пускай она будет маленькая, хрупкая, но ей хватит мудрости понять меня и принять со всеми недостатками и проблемами, которых, как вы успели заметить, у меня немало. Такой пока нет, да и вряд ли будет".