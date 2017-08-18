Безнравственный халявщик Пресняков возмутил наглостью

Поклонники в шоке от заявлений и поступков внука Пугачевой. Они считают его безнравственным халявщиком.

Никита Пресняков бесплатно сыграл свадьбу, а потом полил грязью устроителей торжества, заявив, что им "просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки".

Устроителем торжества, напомним, стал журнал StarHit, который на бартертной (за рекламу и упоминания в тексте) основе сделал праздник для Никиты взамен на право эксклюзивного освещения мероприятия. "Свадьба за 25 миллионов", – гласил громкий заголовок на обложке. Он-то и взбесил внука Пугачевой. Пресняков даже записал видео, где песочит устроившее шикарную свадьбу издание. "Наживается исключительно на взорванных пуканах! – кричал в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. – От него прямо несет!"

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Июл 27 2017 в 5:08 PDT

Подобное циничное поведение погулявшего на халяву внука Примадонны показалось поклонникам Никиты возмутительным. Какими только эпитетами не наградили его читатели Dni.Ru в комментариях к нашумевшему материалу – "Неблагодарный мажор", "Безнравственный халявщик", "Быдляк и хамло", "Двадцатишестилетний бездельник-захребетник", "Наглец, живущий за счет знаменитых родственников", "Гнилой неблагодарный мальчик", "Полуподлец, полуневежда".

Все произошедшее – справедливо! – кажется людям гадким. "Безнравственное действо. Такие деньги можно было употребить по другому – употребить на добрые дела, чтобы об этом помнили все люди", "Зачем хаять журнал, уехали бы на Мальдивы, тихо поженились и никто бы вас не фотал. Только это за свои деньги пришлось бы делать!" "Надо было на свои колобашки невесте незабываемый день организовывать. Не так шикарно, но достойнее бы было", – пишут комментаторы