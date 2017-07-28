Пугачева в белом платье затмила красотой невесту на свадьбе внука
Свадьба старшего внука Аллы Пугачевой стала главным светским событием этого лета. На богатое пышное торжество Никита Пресняков и его возлюбленная Алена Краснова пригласили около 200 гостей, среди которых Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных.
Но главной, разумеется была знаменитая бабушка. Алла Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.
Для праздника Примадонна выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики. А ее супруг Максим Галкин надел белый пиджак и черные брюки. "Макс и Алла – словно пара новобрачных!", – шутили гости.
И правда, 68-летняя певица своим видом в ажурном платье, казалось, затмила 20-летнюю невесту внука. Подчеркивающий загар цвет наряда, открытые шея и плечи – кажется, это один из самых дачных образов Пугачевой за последние годы.
Как говорят, право первым опубликовать свадебные снимки купил за большие миллионы модный российский журнал о звездах. Но многочисленные гости так активно постили снимки со свадьбы Никиты Преснякова, что фанаты и так уже все рассмотрели.
Как рассказали побывавшие на торжестве артисты, гостей угощали закусками из креветок и камчатского краба, палтусом, мясом ягнят, стейком с тыквой и грибами, а также блюдами из овощей. Ну а дарили дорогие гости молодым машины, квартиры, дома и другие всегда нужные в быту вещи.
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