Пугачева в белом платье затмила красотой невесту на свадьбе внука

Примадонна поразила гостей образом, загаром, голыми плечами. Ну и, конечно, песнями – она выступила на торжестве Никиты Преснякова.

Свадьба старшего внука Аллы Пугачевой стала главным светским событием этого лета. На богатое пышное торжество Никита Пресняков и его возлюбленная Алена Краснова пригласили около 200 гостей, среди которых Филипп Киркоров, Максим Галкин, Кристина Орбакайте, Александр Буйнов, семья Юдашкиных.

Публикация от Irina Lupacheva (@irinalupacheva) Июл 27 2017 в 9:02 PDT

Но главной, разумеется была знаменитая бабушка. Алла Пугачева прервала отдых в Юрмале и специально приехала в подмосковный поселок Жаворонки, где проходило свадебное торжество.





Для праздника Примадонна выбрала белоснежное платье ниже колена и белые ботики. А ее супруг Максим Галкин надел белый пиджак и черные брюки. "Макс и Алла – словно пара новобрачных!", – шутили гости.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Июл 27 2017 в 8:18 PDT

И правда, 68-летняя певица своим видом в ажурном платье, казалось, затмила 20-летнюю невесту внука. Подчеркивающий загар цвет наряда, открытые шея и плечи – кажется, это один из самых дачных образов Пугачевой за последние годы.

Публикация от Senin Artur (@prosto_zlozlostnoe) Июл 27 2017 в 11:02 PDT

Как говорят, право первым опубликовать свадебные снимки купил за большие миллионы модный российский журнал о звездах. Но многочисленные гости так активно постили снимки со свадьбы Никиты Преснякова, что фанаты и так уже все рассмотрели.



Публикация от Юлия (@juliamikushina) Июл 27 2017 в 10:51 PDT

Как рассказали побывавшие на торжестве артисты, гостей угощали закусками из креветок и камчатского краба, палтусом, мясом ягнят, стейком с тыквой и грибами, а также блюдами из овощей. Ну а дарили дорогие гости молодым машины, квартиры, дома и другие всегда нужные в быту вещи.

