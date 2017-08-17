Роскошная свадьба внука Пугачевой вылилась в чудовищный скандал

Никиту Преснякова выставили "мажорным идиотом". И, по его словам, "сделали из этого бабки".

Отгремевшая в июле свадьба старшего внука Аллы Пугачевой потрясла воображение. Она пела и плясала в одной из самых дорогих подмосковных резиденций Zhavoronki Event Hall.

Кормил 200 гостей выездной кейтеринг "Кафе Пушкинъ". Поили приглашенных коктейлями от чемпиона мира по барменскому искусству. А двухметровый торт (по слухам, за него заплатили два миллиона рублей) испек один из лучших столичных кондитеров.

Молодые ехали на Porshe, стоимость которого на официальном сайте превышает 12 миллионов рублей. Развлекали почтенную публику артисты Цирка Никулина, группы "Нервы", "Марсель" и Umа2rmah.

В целом торжество обошлось в 25 миллионов рублей. Но, как говорится, откуда деньги, Зин? Кристина Орбакайте заверила корреспондента Dni.Ru, что организация свадьбы была ее подарком молодоженам. Однако в этом есть доля лукавства.

На самом деле мероприятием занимался журнал StarHit, взявший на себя все хлопоты в обмен на эксклюзивный материал. Правда, пока номер готовили к выходу, все интересующиеся посмотрели многочисленные фотографии и ролики с праздника в соцсетях – гости чуть ли не вели прямые трансляции.

Казалось бы, семья Преснякова должна радоваться, что бесплатно погуляла на широкую ногу. Между тем Никита рвет и мечет. Он даже записал видео, где песочит оплатившее свадьбу издание. "Наживается исключительно на взорванных пуканах! – кричит в кадре внук Пугачевой, демонстративно отшвыривая подаривший ему праздник журнал. – От него прямо несет!"

Со слов Никиты, он согласился на заманчивое предложение, чтобы подарить любимой незабываемый день. "Не было с нашей стороны потрачено таких сумм (25 миллионов, по данным StarHit. – Прим. ред.), а журналу просто выгодно выставить нас мажорными идиотами на всю страну и сделать из этого бабки!" – возмутился Пресняков.

Справедливости ради хотелось бы заступиться за коллег. Организовать торжество такого размаха крайне сложно, а если учесть особенности колючего характера Никиты Преснякова, сложно вдвойне. Журнал проделал колоссальную работу, за которой стоят бессонные ночи и нервы сотрудников. И упрекать издание в стремлении нажиться точно нельзя.