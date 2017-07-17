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Июль 17, 2017
просмотры: 123

Пагубная страсть изуродовала Евгения Осина

567

Евгений Осин снова на волне популярности. Однако дело не в том, что его песни пользуются популярностью. Причина – алкогольная зависимость артиста, о которой откровенно заявила его подруга и коллега, певица Наталья Штурм после того, как Евгений пожаловался на то, что ему отказывают ноги. Dni.ru сделали подборку фотографий артиста разных лет, чтобы продемонстрировать изменения в его внешности, которые, по слухам, произошли из-за пагубной страсти певца.

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