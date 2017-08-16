Запашный проверил на адекватность отчима своих дочерей

Дрессировщик рассказал про странности личной жизни. "Меня пытаются упрекнуть: вот, развел вокруг себя гарем", – смеется он.

По сравнению с перипетиями в жизни дрессировщика Эдгарда Запашного знаменитый сериал "Санта-Барбара" кажется пустяком. 13 лет он, официально не расписываясь, прожил с цирковой артисткой Еленой Петриковой. "О том, что был гражданский брак, я объявил, когда мы с Леной расстались. Кстати, и с ней у нас также сохранились замечательные отношения, чем безумно горжусь", – рассказал Эдгард.

Следующая возлюбленная по имени Ольга родила Запашному дових дочерей. "У нас особая ситуация. Мы икогда не было традиционной семьи – мама, папа и дети, живущие под одной крышей. Мы с Олей не расписаны, но дочери, конечно же, носят мою фамилию, свое отцовство я сразу признал. Недавно их мама вышла замуж и родила еще одного ребенка. Поэтому видимся мы тогда, когда Оле удобно привести девочек ко мне, чаще всего сюда, в цирк", – поведал дрессировщик.

"У нас отличные отношения с Олей, так же как и с ее мужем Димой, – уверяет Эдгард. – Как только они объявили себя парой, мы встретились с ним и поговорили с глазу на глаз. Мне было важно убедиться в адекватности человека, взявшего на себя ответственность…Кормить моих дочерей ему не придется. Мы сразу договорились, что для Стефании и Глории он друг, а не папа. Я сразу обговорил этот деликатный вопрос, дабы не провоцировать ненужный конфликт".

Сейчас Эдгард снова влюблен. "Психологически именно теперь, в 41 год, я хочу жениться и любить свою жену до конца жизни. Я созрел для моногамии, меня больше не привлекают романы на стороне. Я искал такую женщину, с которой мне захочется проводить вместе все вечера", – цитирует Запашного "Теленеделя"