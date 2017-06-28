Запашный о рождении третьего ребенка у брата

Эксклюзив Особое мнение Интервью Названа причина госпитализации певца из "Иванушек" Молодой жених о беременности 50-летней Поплавской

Выбор читателей

Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Лена Миро назвала Пугачеву хабалистой матерью-одиночкой
Максакова в прозрачном платье представила нового ребенка
Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой
Бузова поразила похабным снимком из деревенской бани
Рак Михаила Задорнова оказался неизлечим
партнеры
Среда 28 июня
Лента новостей
19:47
В Москве на территории НИИ органической химии случился пожар
19:38
Telegram внесен в реестр Роскомнадзора
19:36
Казахстан становится новой туристической Меккой
19:34
Известный певец разбился в страшном ДТП
18:50
Маньяк с кислотой ужаснул Ставрополье
18:47
Как власти Ставрополья помогают пострадавшим от наводнения
18:38
В Москве в доме Брежнева нашли притон садистов
18:22
Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском
18:06
Киев пригрозил Москве украинскими гастарбайтерами
17:53
El Tempo дарит обувь за селфи с Роналду
17:52
Перед саммитом G20 устроили секс-вечеринку
17:45
Бурятские подростки с ножницами изнасиловали пенсионерку
17:42
Присяжные попросили перенести оглашение вердикта по делу Немцова
17:32
Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
17:29
ФАС завела дело против "дочки" LG
17:15
За критику геев начнут отбирать детей
17:12
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
17:12
Дочь миллионера сбила насмерть байкера в Москве
17:03
Гонщицу Багдасарян третий раз задержали в Москве
16:32
Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска
16:28
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
16:28
Атамбаев и Володин встретились в Бишкеке
16:16
Дуров согласился на требования Роскомнадзора
15:59
Армия бедных россиян пополнилась на два миллиона
15:58
Как стать звездой Instagram
15:58
Сколько стоит ремонт и как на нем сэкономить
15:51
Когда на московских улицах закончится ремонт
15:50
Какие опасности несут зубы мудрости
15:43
Анна Семенович испугала близких страшной болезнью
15:34
Найдена скрытая опасность загара для детей
15:16
Обидчик Шурыгиной вступил в отношения с ее мамой
15:14
Французский генерал летал на штурмовике на дачу
15:13
Как жить по биоритмам
15:04
Старания Максаковой оказались тщетны
14:51
Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
14:50
Жена Диброва отправилась в роддом
14:48
Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
14:46
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
14:40
Ученые открыли способ регенерации сердца
14:27
Тропический шторм обрушится на Москву
14:15
Песков рассказал об отпуске Путина
14:15
Как менялась Яна Поплавская
14:07
Обнародовано свадебное фото Юлии Меньшовой
14:04
Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
14:04
Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
14:02
Голубкиной на похоронах открыли глаза на жениха-убийцу
13:51
Бондарчук оценила старания Хазановой
13:48
Россия подала жесткий сигнал Трампу
13:40
Как распознать эпилепсию
13:39
Российские и киргизские депутаты обсудили общие темы
13:37
Евросоюз продлил санкции против России
13:27
Володин поддержал списание Россией долга Киргизии
13:25
Женщина вышла замуж за покойного возлюбленного
13:22
Друзья молятся за Олега Яковлева
13:16
Пострадавшие дольщики смогут получать компенсации
13:15
Джигурда уедет из страны после получения миллионов Браташ
13:05
На спектакле "Идеальный муж" москвич подрался с любовником жены
12:48
Скандалистка Багдасарян пожаловалась Путину
12:36
Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"
12:32
Эрдогана бросили наедине с российской трубой
12:13
Диарея и пищевые отравления ведут к болезни Паркинсона
12:04
Названа причина госпитализации певца из "Иванушек"
12:00
Директор театра Владимир Кехман ушел в декрет
11:59
На Марсе найдены останки инопланетянина (видео)
11:49
Летевший на Кубу Boeing экстренно вернулся в Домодедово
11:29
Крошечные знаменитости
11:29
Милое мяуканье хищных гепардов растрогало Сеть (видео)
11:28
Жена последнего маршала СССР скончалась в Москве
11:27
Первой жертвой Трампа стал Мадуро
11:22
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
11:15
Украинское отчаяние из-за Крыма докатилось до космоса
10:57
Пьяные танцы угонщика в отделении ОВД рассмешили россиян (видео)
10:51
Порошенко сделал признание о Путине
10:50
"ЕР" просит Собянина организовать видеонаблюдение на всех избирательных участках
10:49
Французский депутат рассказал о претензиях к мессенджерам
10:48
Жене Краско стыдно жить в гадюшнике
10:47
Сенсационные детали дела об убийстве Вороненкова
10:38
Пьяная москвичка убила подругу в день выхода из колонии
10:23
Врачи борются за жизнь экс-солиста "Иванушек International"
10:02
Как кофе способствует похудению
10:01
ОНФ требует закрыть иловые поля в Казани
09:56
Авиакомпания заставила инвалида ползком забираться в самолет
09:44
Россиянам хотят запретить изменять женам
09:42
Москвичи спасли тонущего в пруду мужчину
09:34
Молодой жених о беременности 50-летней Яны Поплавской
09:15
Вся история Земли за одну минуту (видео)
09:07
Пелагея покинула Россию после скандала
09:02
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
08:56
Работа по ночам грозит онкологическими заболеваниями
08:47
В Москву пришла теплая и солнечная погода
08:27
Что стало с Андреем Губиным
08:21
Порошенко свалил на СССР вину за коррупцию на Украине
08:16
В центре Москвы молдаванин украл скульптуру кролика
08:10
Трамп пофлиртовал с журналисткой на важных переговорах
08:04
Известный актер умер от рака
23:00
Маликова высказалась о скандале с ее результатами ЕГЭ
22:13
Волосожар и Траньков впервые показали лицо дочки
22:00
Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
21:59
В Подмосковье водитель сбил женщину с коляской
21:55
Киркоров пожаловался на новое несчастье
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В МГЮА объяснили установку памятной доски Сталину
Шепелев об убийстве отца Фриске
Бондарчук отчитала Максакову
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Москва утонула после жуткой бури (видео)
Новая версия гибели "пьяного" мальчика
Шоу-бизнес

Запашный о рождении третьего ребенка у брата

Аскольд Запашный. Фото: vk.com/askoldzap
Аскольд прокомментировал грядущее пополнение в семействе Эдгарда. Он очень рад, что скоро вновь станет дядей.
прочитано 902 раза

Новость о том, что 26-летняя Ярославна – подруга 40-летнего дрессировщика Эдгарда Запашного – ждет от него ребенка, стала неожиданной для поклонников. Ребенок, говорят, появится на свет в начале осени. Беременность протекает легко, Ярославна ведет активный образ жизни: посещает концерты, встречается с друзьями, выезжает за город. 

ПО ТЕМЕ

Молодая пассия беременна от Запашного

Артист цирка Запашных сорвался с 20-метровой высоты

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Dni.Ru пообщались на эту тему с Аскольдом, старшим братом Эдгарда. "Неважно, что брат не женится, – рассказал дрессировщик. – Я ему ничего не говорил по этому поводу, не советовал. Важнее всего то, что ребенок родится у хороших родителей, в полной семье. Я рад, что скоро у меня появится еще один племянник или племянница".

Напомним, что для Ярославны это будет первый ребенок, для Эдгарда – третий. У прославленного дрессировщика есть две дочери – четырехлетняя Глория и шестилетняя Стефания, которые появились на свет в гражданском браке с фитнес-тренером Ольгой Денисовой.

Знакомство Аскольда и Ярославны состоялось четыре года назад в компании друзей. Вскоре влюбленные стали жить вместе. Кроме того, Ярославна устроилась администратором в Цирк братьев Запашных. Теперь же оба поняли, что созрели для потомства.

Автор: Иван Губкин28 июня 2017, 18:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Солистки "Фабрики" вышли в свет в ужасающих нарядах

567

комментарии

Политика

Инфантильный Порошенко расписался в своей негодности
Россия подала жесткий сигнал Трампу
Киев назвал дату "вторжения" России на Украину
Российская армия напугала НАТО

Шоу-бизнес

Корчевников потрясен роскошным особняком Киркорова (видео)
Рози Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стэтхэму первенца
Знаменитый блогер о Яковлеве: Ужасно осознавать случившееся
Валерию обозвали жлобихой из-за сына

Проишествия

Охранник застрелил коллегу во время забавы с автоматом
Женщина зарезала мужа из-за неубранной постели
Старушка кинула на удачу монеты в двигатель самолета
"Опекуна" Вороненкова жестоко убили

Lifestyle

Художница грудью нарисовала Путина и Медведева
Хорошо ли вы знаете сериал "Игра престолов"?
Пять самых кровавых фильмов про маньяков
Эрнст дал Николаеву еще один шанс
Шоу-бизнес

Шепелев об убийстве отца Фриске

Журналисты связались с телеведущим
Шоу-бизнес

Пелагея покинула Россию после скандала

Певица проводит время в Италии
Шоу-бизнес

Балерина требует признать ее родной дочкой звезды "Гардемаринов"

Девушка обратилась в столичный суд
Шоу-бизнес

Друзья молятся за Олега Яковлева

Известный певец попал в реанимацию

Гороскоп

Раскрыт секрет счастливого брака Гуськова и Вележевой
Что происходит в жизни Елены Кориковой
Астрологический прогноз с 26 июня по 2 июля
Совет на выходные 24-25 июня

Фоторепортажи

Как выглядят завершившие карьеру красавицы-спортсменки
Шикарная жизнь 22-летней дочки Абрамовича
Дапкунайте и Шпица копались в земле в центре Москвы
Бондарчук оценила старания Хазановой

Спорт

Возняцки полностью обнажилась для журнала
Запад унизил Поветкина безосновательно
Кокорин и Дзюба подали тайный знак после провала сборной
Беременная Серена Уильямс снялась голой

Регионы

Полуторагодовалый малыш выжил при падении из окна
Путин ошарашил простую россиянку
Эксперт по делу "пьяного" мальчика сбежал из страны
Подробности кровавой расправы с детьми в Подмосковье
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru