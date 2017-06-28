Запашный о рождении третьего ребенка у брата

Аскольд прокомментировал грядущее пополнение в семействе Эдгарда. Он очень рад, что скоро вновь станет дядей.

Новость о том, что 26-летняя Ярославна – подруга 40-летнего дрессировщика Эдгарда Запашного – ждет от него ребенка, стала неожиданной для поклонников. Ребенок, говорят, появится на свет в начале осени. Беременность протекает легко, Ярославна ведет активный образ жизни: посещает концерты, встречается с друзьями, выезжает за город.

Dni.Ru пообщались на эту тему с Аскольдом, старшим братом Эдгарда. "Неважно, что брат не женится, – рассказал дрессировщик. – Я ему ничего не говорил по этому поводу, не советовал. Важнее всего то, что ребенок родится у хороших родителей, в полной семье. Я рад, что скоро у меня появится еще один племянник или племянница".

Напомним, что для Ярославны это будет первый ребенок, для Эдгарда – третий. У прославленного дрессировщика есть две дочери – четырехлетняя Глория и шестилетняя Стефания, которые появились на свет в гражданском браке с фитнес-тренером Ольгой Денисовой.

Знакомство Аскольда и Ярославны состоялось четыре года назад в компании друзей. Вскоре влюбленные стали жить вместе. Кроме того, Ярославна устроилась администратором в Цирк братьев Запашных. Теперь же оба поняли, что созрели для потомства.