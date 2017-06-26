Молодая пассия беременна от Запашного

В семье всемирно известного дрессировщика Эдгарда Запашного грядет пополнение. Его возлюбленная Ярославна ждет ребенка.

Для 26-летней Ярославны это будет первый ребенок, для 40-летнего Эдгарда Запашного – третий. Несмотря на то, что влюбленные предпочитают не афишировать интересное положение девушки, друзья пары оказались разговорчивыми.

"Срок уже приличный. Малыш родится в начале осени. Беременность протекает легко, Ярославна ведет активный образ жизни: ходит на концерты, встречается с друзьями, выезжает за город. За четыре года они с Эдгардом успели проверить отношения и поняли, что созрели для потомства", – цитирует человека из окружения Запашного и его пассии Starhit.

Напомним, Ярославна познакомилась с Эдгардом Запашным в 2013 году, спустя два месяца после того, как 2 мая гражданская жена Ольга родила Запашному младшую дочь Глорию. До этого Эдгард и Ольга четыре года были вместе, в 2011-м появилась на свет их дочь Стефания.

Мать Эдгарда Татьяна Запашная одобрила выбор дрессировщика. "Она мне очень нравится. Добрая, спокойная, не то что мы, шебутные! У нее хорошая фигура, она красивая, яркая девушка. А главное, сын с ней счастлив – мне большего не надо!" – заявила родительница.



Разумеется, Ярославна знакома с дочерями Эдгарда, который в малышках души не чает. Несмотря на то что артист любит баловать девочек, в отношении занятий малышек он достаточно строг. В частности, Запашный уже решил, что Стефания и Глория продолжат отцовское дело – станут циркачками.

Отметим, что у Запашного сохранились хорошие отношения с экс-возлюбленной. Недавно та вышла замуж и в марте родила сына. А в мае Эдгард с Ярославной и Ольга с супругом Дмитрием и детьми вместе отдыхали на озере под Краснознаменском.