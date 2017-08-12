Бузову обругали за позорное исполнение хита Пугачевой

Известная певица Ольга Бузова попыталась перепеть хит Аллы Пугачевой "Сильная женщина". Далеко не все оценили попытку поп-звезды.

Показать свои таланты Бузова решила во время девичника. Исполнение хита попало не видео и вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях.

Так, некоторые подписчики обрушились с критикой на Бузову. "Ой, Оле петь не надо, все испортит", – пишет один из пользователей сети. "Бузова – выскочка. Испортила своим неумелым пением легендарный хит", – обругал певицу другой комментатор.

Бузова исполняла песню "Сильная женщина" в дуэте с другой девушкой. Примечательно, что голос второй "певицы" подписчикам понравился значительно больше. В частности, по этому поводу высказалась даже сестра Ольги Бузовой Анна. "Пришлось дожить до девичника, чтобы узнать, что наш томатик огогогогошечки как поет (орфография и пунктуация автора соблюдены – Прим. ред)", – прокомментировала родственница звезды.

Публикация от Tomatin �� Sarkisyan (@tomatin178) Авг 11 2017 в 12:31 PDT

Напомним, песня Пугачевой "Сильная женщина" была представлена публике в 1995 году. Он вошла в альбом "Не делайте мне больно, господа".