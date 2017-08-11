Над опозоренной Бузовой поглумились в Шереметьево

Пограничники около часа перетряхивали грязное белье звезды "Дома-2". Для поющей ведущей это стало шоком.

Ольга Бузова десять дней отдыхала в Лос-Анджелесе. В Городе ангелов она наслаждалась видами Тихого океана, ходила по музеям и гуляла в парках, забыв о своей бешеной популярности. Однако пришла пора возвращаться на суровую родину...

В международном аэропорту Шереметьево Ольга быстро прошла паспортный контроль и получила багаж. Оставалось несколько шагов до выхода в город из зоны таможенного досмотра. "Девушка, откройте Ваш багаж для ручного досмотра", – вдруг услышала Бузова и даже не сразу поняла, что обращаются к ней.

А потом начался ад. Около часа сотрудница в форме придирчиво изучала содержимое трех чемоданов Ольги. Новенькие Gucci и Louis Vuitton были вскрыты и осмотрены с неподдельным интересом. Даже пакет с грязным нижним бельем не остался без внимания.

"Девушка, наверное, большая моя поклонница, потому что меня так тщательно не досматривали еще ни в одной стране! Такое ощущение, что она реально меня ждала, и ей дико было интересно, какие же трусики носит Бузова! Надеюсь, девушка удовлетворила свое любопытство. Из всех чемоданов пассажиров, проходящих мимо, ей были интересны только мои", – цитирует звезду "Дома-2" Super.