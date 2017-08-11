Ведущих "Дома-2" обвинили во лжи

В Сети появилась информация про ведущих "Дом-2". Поговаривают, Ольга Бузова и Ксения Бородина водили за нос телезрителей реалити-шоу.

Всю зиму участники проекта строили дом, за данную работу телеведущие пообещали им зарплату. Более того, Ольга и Ксения пригрозили выгонять из периметра уличенных в драке. Дом по-прежнему не достроен, драки, как были, так и продолжаются. А интернет-пользователи негодуют. Выходит, ведущие просто-напросто обманули и не сдержали своего обещания, сообщает интернет-издание Dni24.

Между тем, пользователи Сети давно уже ломают голову, в чем причина конфликта Бородиной и Бузовой. Случилось это не так давно, потому что на свадьбе Ксении и Курбана в 2015 году бывшая блондинка отплясывала от всей души. Она подарила молодоженам большую корзину цветов и станцевала лезгинку.

Но очевидно, что за эти два года в отношениях двух некогда подруг произошли заметные изменения. Они перестали вместе появляться на вечеринках, не зовут друг друга на дни рождения и прочие семейные праздники. Фанаты "Дома-2" обратили внимание, что Бородина частенько обидно подшучивает над Бузовой. Некоторые сплетники судачат, что Ксения позавидовала славе своей коллеги.

Публикация от Фан @borodylia @buzova86 (@fan_buzova86_borodina) Июн 14 2017 в 1:23 PDT

Напомним, Ольга Рупунцель – участница телепроекта первая озвучила возможную причину конфликта двух ведущих. Рапунцель также считает, что не одна Бородина завидует новоиспеченной певице Бузовой. Девушка предположила, что Влад Кадони и близкая подруга Ксении Катя Жужа не меньше озлобились на Ольгу из-за славы.