Глюк'oZa высказалась о незамысловатом пении Бузовой

При этом самой Наталье муж запрещает петь. Приходится находить компромисс.

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова готовится к релизу дебютного диска и первому сольному концерту в Москве. Поклонники покупают билеты, а критики и многие коллеги кривятся. Мол, настоящие эстрадные звезды годами шли к успеху, а тут явилась не имеющая музыкального образования Бузова и стала штурмовать сцену.

Но нашлись и те, кого вокальные экзерсисы Ольги не смущают. "Я очень хорошо к ней отношусь. Я Олю хорошо знаю. Она настоящая трудяга. И раз у нее есть свою аудитория, почему нет? Для артиста это самое важное. Ну, может, это не самая концептуальная музыка, не как у Арбениной или "Сплина". Просто другой жанр", – уверяет, например, Глюк'oZa.

"Попса всегда в нашей стране была любима. И не всегда она замысловатая была. Ну она и должна быть легкой, не нагружать, не заставлять думать, а расслабиться. Поэтому я приветствую любое желание заниматься чем-либо: хочет человек – почему нет? Если он нашел своих поклонников, пусть – имеет на это право", – считает Наталья Ионова.

Интересно, что Бузовой петь никто не запрещает, а вот у Глюк'oZa с этим есть проблемы. "Мой муж нервно реагирует, что могу поздно домой прийти с мероприятий, связанных с работой, не все такие тусовки он готов принять. Ему надоело, что я много работаю, говорит – бросай, хватит! Уже половина августа прошло, я до сих пор работаю, никогда так не было – мы обычно весь август отдыхаем", – цитирует певицу "КП".