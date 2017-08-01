Кем заменят Андрея Малахова

Сенсационные подробности кастинга на роль ведущего. Выбор точно удивит телезрителей.

Главной новостью последних дней стал вероятный уход с Первого канала Андрея Малахова, который работал там – страшно сказать! – с 1992 года. Официальных комментариев никто не дает, но слухов очень много. Dni.Ru связались с одним из сотрудников "Пусть говорят", и он на условиях эксклюзивности выдал сенсационные подробности ухода Малахова.

"Чтобы понять, почему это случилось, надо окунуться в недалекое прошлое, – рассказал собеседник издания. – Долгое время продюсером программы "Пусть говорят" была Наталья Никонова, которая руководила скандальным шоу в 2004-2009 годы. Потом она была изгнана с Первого канала со скандалом. Говорили, что ей даже запретили входить в здание телецентра".

По словам источника, ее место заняла Наталья Галькович: "Именно при ней "Пусть говорят" показывал самые высокие рейтинги. А Никонова в это время "рулила" "Прямым эфиром" на "России" и всячески продвигала туда своего фаворита Дмитрия Шепелева. Более того, как я слышал, Шепелеву с зимы платили большую зарплату как второму ведущему "Прямого эфира", хотя ни одна программа с его участием не появилась – он просто приходил в аппаратную, смотрел, как работает Корчевников, а потом уходил".

Из-за этого, уверен собеседник, и возник конфликт: "Никонову упрекнули, что она платит Шепелеву, которого нет в эфире. Она психанула и ушла. Вернулась на Первый канал, снова занялась "Пусть говорят". Но команда вместе с Андреем Малаховым не хотела с ней работать, люди начали массово увольняться. Три недели назад сотрудники программы ушли в отпуск и уже тогда понимали, что на Первый канал больше не вернутся".

До начала очередного телесезона остался ровно месяц. За это время нужно не только найти нового ведущего "Пусть говорят", но и снять несколько выпусков.

"Пока Андрей Малахов отдыхал в Италии, в "Останкино" шли кастинги, – рассказал собеседник. – На роль ведущего пробовали Дмитрия Борисова, который знаком зрителям как лицо вечерних "Новостей", программы "Время" и модератор прямой линии с Владимиром Путиным. Но в "Пусть говорят" он не вписался – эдакий пирожок без начинки, книжка без картинок. Пробовали и ведущего из Красноярска Александра Смолова, который прославился тем, что в прямом эфире высмеял местных депутатов, решивших поднять себе зарплату... Кастинги продолжаются – определиться с новым лицом "Пусть говорят" надо до конца недели".