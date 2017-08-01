Малахов ушел с Первого канала из мести

Переход Андрея Малахова на "Россию 1" еще официально не подтвердили, но уже иронично окрестили трансфером года. Новость эта многим кажется неправдоподобной. Сотрудник Первого канала прокомментировал уход рейтингового телеведущего.

"Сегодня у нас должны были состояться первые после летних каникул съемки "Прямого эфира", но их не было, потому что не было Бориса Корчевникова. А про Малахова, который придет на его место, у нас говорят все", – сообщил представитель главного телеканала страны.

Перемены связаны с тем, что освободилось место Корчевникова, который уходит руководить каналом "Спас". Вроде бы он рассчитывал совмещать, но в рамки этики плохо вписывается управление религиозным каналом и ток-шоу "Прямой эфир".

В качестве причины рокировки инсайдер назвал месть: "На мой взгляд, его тащат к нам из чувства мести. Наш продюсер Наталья Никонова ушла внезапно, никто ее не выгонял. У нас восприняли это как вероломство: она же ушла к нашему прямому конкуренту!"

Публикация от @malakhov007 Июл 27 2017 в 7:08 PDT

"Никонова – профессионал, каких мало. На Первом она развила бурную деятельность, перехватив бразды правления программой Малахова, да еще предложив руководству идеи новых проектов, в том числе недавно запущенное шоу Дмитрия Шепелева", - цитирует сотрудника Первого сайт "Комсомольская правда".

Вероятно, Андрею Малахову это не понравилось, что вполне объяснимо. Он ведет "Пусть говорят" много лет. А для "России 1" его кандидатура выгодна, ведь рейтинги "Пусть говорят" всегда были выше, чем у "Прямого эфира".

По словам проверенного источника, приход Малахова на "Россию 1" может обернуться увольнением команды, которая трудится на этом телеканале. "Нас просто уволят и возьмут людей, которые уйдут вместе с Малаховым. Правда, есть надежда, что Андрей дожмет Эрнста и останется на Первом королем, с Никоновой в подчинении. Но надежда эта призрачная – у начальников есть своя гордость", – опасается сотрудник Первого канала.