Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку

Несмотря на то, что супруг Лолиты, Дмитрий Иванов, еще не успел посмотреть фотографии с фестиваля "Жара" в Баку, он подчеркнул, что не собирается указывать любимой, как одеваться.

Мастер спорта по игре в сквош Дмитрий Иванов, муж певицы Лолиты Милявской, прокомментировал вызывающий наряд своей супруги, который навел шума и сделал Лолиту героиней интернет-мемов. "Ну, надел человек, что в этом плохого? Она сама принимает решение, что ее, а что не ее. Со стороны всегда есть какие-то комментарии, что тут говорить. Как я могу запретить носить вещи, которые ей нравятся?", – процитировал возлюбленного певицы Life.Ru.

При этом спортсмен сообщил, что не видел снимков с выступления Лолиты в Баку и какого-либо переполоха по этому поводу в Сети. Все дело в том, что на заключительном концерте международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита не отступила от своей традиции и в очередной раз одним легким движением заставила говорить о себе все средства массовой информации. На последних аккордах песни она взяла и скинула шелковую тунику, которая прикрывала ее прозрачный комбинезон. Все прелести артистки мигом обнажились.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 30 2017 в 8:52 PDT

После этого номера ведущий мероприятия, Максим Галкин, спросил звезду, было ли так задумано или решение пришло Лолите на ум в процессе выступления. Милявская ответила: "Максим, судя по всему то, что убыло у твоей жены, прибыло у меня!", и добавила, что хочет остаться "единственной толстой певицей на нашей эстраде". Народ явно был восхищен ответом и искупал звезду в аплодисментах. Чувство юмора Лолы пришлось всем по душе.



Напомним, Лолиту Милявскую в обтягивающем комбинезоне не высмеял только не видевший. Женщину сравнили с зарубежными певицами и персонажем из мультфильма "Моана".