Муж Лолиты оправдал ее "голую" выходку
Мастер спорта по игре в сквош Дмитрий Иванов, муж певицы Лолиты Милявской, прокомментировал вызывающий наряд своей супруги, который навел шума и сделал Лолиту героиней интернет-мемов. "Ну, надел человек, что в этом плохого? Она сама принимает решение, что ее, а что не ее. Со стороны всегда есть какие-то комментарии, что тут говорить. Как я могу запретить носить вещи, которые ей нравятся?", – процитировал возлюбленного певицы Life.Ru.
При этом спортсмен сообщил, что не видел снимков с выступления Лолиты в Баку и какого-либо переполоха по этому поводу в Сети. Все дело в том, что на заключительном концерте международного музыкального фестиваля "Жара" Лолита не отступила от своей традиции и в очередной раз одним легким движением заставила говорить о себе все средства массовой информации. На последних аккордах песни она взяла и скинула шелковую тунику, которая прикрывала ее прозрачный комбинезон. Все прелести артистки мигом обнажились.
После этого номера ведущий мероприятия, Максим Галкин, спросил звезду, было ли так задумано или решение пришло Лолите на ум в процессе выступления. Милявская ответила: "Максим, судя по всему то, что убыло у твоей жены, прибыло у меня!", и добавила, что хочет остаться "единственной толстой певицей на нашей эстраде". Народ явно был восхищен ответом и искупал звезду в аплодисментах. Чувство юмора Лолы пришлось всем по душе.
Напомним, Лолиту Милявскую в обтягивающем комбинезоне не высмеял только не видевший. Женщину сравнили с зарубежными певицами и персонажем из мультфильма "Моана".
Первый канал может остаться без лица
Александр Акопов получил официальное приглашение от дипломатического ведомства
Певица обратилась к поклонникам
Гостью укротили вешалкой и пакетом