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Лолите подбросили неожиданный подарок с намеком на интим

Лолита Милявская. Фото: GLOBAL LOOK press\Dmitry Golubovich
Организаторы популярного фестиваля удивили певицу Лолиту неожиданным подарком с намеком на секс. Презент ждал известную артистку в постели.

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О необычном подарке Лолита рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. "На кровати всех встречают две коробочки. Я, честно говоря, думала конфеты", – наивное предположила исполнительница.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Вместо сладостей Лолиту в постели ждали презервативы. Кроме того, организаторы фестиваля заботливо положили рядом средство от похмелья.

"Вот какие конфетки нам приготовили. За это я люблю чувство юмора организаторов. Вот так встречают гостей", – заявила она. Контрацептивы Лолита пообещала подарить холостым участникам мероприятия.

Подписчики Лолиты оценили заботу организаторов. "Все предусмотрено до мелочей", – восхитился один из комментаторов. "Вот если бы так встречал всех каждый бы фест в России, то и эпидемии ВИЧ бы не было", – предположил другой. "Насмешили с утра", – отметил пользователь сети.

Напомним, Лолита вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса будет выступать на фестивале "Жара", который проходит в Баку. Как писали Dni.Ru, на мероприятие прилетела даже Алла Пугачева.

Автор: Евгений Мышко30 июля 2017, 13:50
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Лолита задрала юбку на подиуме

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