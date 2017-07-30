Лолите подбросили неожиданный подарок с намеком на интим

Организаторы популярного фестиваля удивили певицу Лолиту неожиданным подарком с намеком на секс. Презент ждал известную артистку в постели.

О необычном подарке Лолита рассказала на своей странице в социальной сети Instagram. "На кровати всех встречают две коробочки. Я, честно говоря, думала конфеты", – наивное предположила исполнительница.

Вместо сладостей Лолиту в постели ждали презервативы. Кроме того, организаторы фестиваля заботливо положили рядом средство от похмелья.

"Вот какие конфетки нам приготовили. За это я люблю чувство юмора организаторов. Вот так встречают гостей", – заявила она. Контрацептивы Лолита пообещала подарить холостым участникам мероприятия.

Подписчики Лолиты оценили заботу организаторов. "Все предусмотрено до мелочей", – восхитился один из комментаторов. "Вот если бы так встречал всех каждый бы фест в России, то и эпидемии ВИЧ бы не было", – предположил другой. "Насмешили с утра", – отметил пользователь сети.

Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) Июл 29 2017 в 7:34 PDT

Напомним, Лолита вместе с другими звездами российского шоу-бизнеса будет выступать на фестивале "Жара", который проходит в Баку. Как писали Dni.Ru, на мероприятие прилетела даже Алла Пугачева.