Садальский столкнул Пугачеву и Пьеху

Дмитрий Медведев поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем. Премьер-министр назвал ее королевой российской эстрады, с чем не согласился Стас Садальский.

В своем микроблоге актер написал: "Поздравляя Эдиту Пьеху с сегодняшним юбилеем, премьер-министр Дмитрий Медведев назвал певицу королевой российской эстрады. Насколько я знаю, королева у нас одна – Алла. Да и не может на троне российской эстрады быть двух королев, как и двух хозяек на кухне. А вы как считаете?"

Садальский устроил голосование, чтобы выяснить, кого публика считает примой российской эстрады. Оказалось, что интернет-пользователи не разделяют его позицию – большинство отдало голоса Эдите Станиславовне.

Подписчики актера аргументировали свой выбор: "Пьеха хотя бы достойно себя ведет, соответственно возрасту", "Лично для меня и моей мамы Пугачева никогда не была королевой, а сейчас и подавно", "Пугачева себя самолично Примадонной окрестила. А Пьеха была королевой и остается ею", "Проголосовала за Пьеху как за королеву-мать".

В свой день рождения народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила еще и 60-летие творческой деятельности. Успех пришел к ней в 1957 году, когда вся страна услышала песню "Красный автобус", за которой последовали признание и народная любовь. Поклонников Эдиты Станиславовны ждет юбилейный концерт и возможность получить удовольствие от выступления самой яркой отечественной певицы минувшего столетия.

По словам артистки, у нее никогда не было цели пропиариться. Пьеха с детства любила петь и мечтала делать это на сцене. А вот репертуара современных исполнителей она не понимает. "Смотрю на них, как на иноземцев. Как из Африки какие-то туземцы..." – заявила журналистам Пьеха.