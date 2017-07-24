Садальский поиздевался над Максаковой в ее юбилей

Именитый артист и звездный сплетник Станислав Садальский не упустил возможности в очередной раз поиздеваться над Марией Максаковой. Певице исполнилось 40 лет, с чем актер и ее и поздравил в свойственной ему ироничной манере.

Пользователи Сети посчитали, что Станислав перегнул палку в преследовании и интернет-травле Марии. Некоторые даже пообещали отписаться от него за такое немилостивое отношение к дочери своей подруги Людмилы Максаковой.

В этот раз поводом для публичного обращения Садальского к оперной диве стал ее 40-летний юбилей. Артист нашел где-то фото обнаженной исполнительницы на последнем сроке беременности, обнародовал его в Instagram и иронично поздравил Максакову с днем рождения.

"Максаковой Мариии сорок! – 40 лет бабе век? Максакова поменяла шило на мыло. Украина – микроскопическая страна, которая пока в мире известна, как часть России. Фамилия эта стала популярной из-за ее безусловно великих бабушки и матери. Без них она никто", – не щадит именинницу Садальский.

Станислав не видит счастливого будущего певицы на чужбине. "Будет на этой Украине "карманным клоуном". А когда мать бросает своих детей или дети бросают мать, это не приветствуется ни в одной стране мира. Даже в некогда любимой Украине! ПОЗВОНИ МАМЕ И СКАЖИ СПАСИБО", – посоветовал Максаковой ее верный гонитель.

К слову, в России не принято отмечать 40-летний юбилей. Однако Мария вовсе не по этой причине отказалась от торжества. Вдова горюет по убитому в Киеве супругу Денису Вороненкову.

"С Денисом я шутила, что буду, кажется, первой женщиной в его жизни, которая перейдет с ним 40-летний рубеж. Он тоже очень веселился по этому поводу, и если бы был жив, то я, конечно, еще КАК отмечала бы. Суеверия меня мало волновали", – призналась артистка в новом интервью.

Новые друзья не в силах утешить вдову. "И хотя я себя чувствую окруженной вниманием и заботой со стороны Украины, украинцев, но в моей нынешней ситуации грусти хватает, и, конечно, нет внутреннего настроя на какие-то празднования. Огромная по Денису тоска, очень по нему скучаю. Так что отмечать не буду, но не из-за суеверий", – объяснила Мария.