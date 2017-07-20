Садальский отказался от денег Шепелева

Станислав Садальский рассказал о том, что не захотел идти на новое ток-шоу, ведущим которого является Дмитрий Шепелев. Скандально известный актер объяснил, что ему скучно.

Станислав Садальский прокомментировал новость о том, что Дмитрий Шепелев возвращается на "Первый канал". на котором представит новое шоу. Актер рассказал на своей официальной страничке в социальной сети "Живой журнал", что был приглашен на передачу, но решил отказаться.

"Пригласили на Первый канал в новое шоу к Шепелеву – на детектор лжи.За очень большие деньги. Оппонентами предлагали на выбор всех скандальных погремушек – от Максаковой до мужа Тамары Миансаровой Марка. Отказался, неинтересно", – сообщил Садальский.

Далее артист более подробно объяснил такое решение. "Во-первых, я априори в выигрыше – врать не умею, говорю, что знаю, а знаю много. Во-вторых, эти персонажи – уже обмытые камни, мне просто скучно. С возмущенным Марком вообще нет желания разговаривать, все с ним было ясно еще два года назад на программе у Бори Корчевникова, кому надо, пусть найдут это видео в инете, посмотрят, чего стоят и сын, который несколько лет не мог доехать до больной матери, и муж, который отказывался от реальной помощи. Вернее, не отказывался, а принимал выборочно, от Кобзона, например. А Тамара, помню, никогда не боялась в своих интервью открыто говорить, что тем, что ей перекрывали кислород на эстраде, она обязана именно Кобзону", – рассказал скандально известный актер.

Да и к детектору лжи у Станислава Садальского есть недоверие. "Детектор лжи обмануть несложно, достаточно просто сыграть не того, кем ты есть на самом деле. Вору – не вора, предателю – не предателя и т.д. Правда, для этого надо быть очень хорошим актером..." – заключил артист.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) Фев 8 2017 в 3:33 PST

Напомним, суть нового ток-шоу, ведущим которого стал Дмитрий Шепелев, заключается в том, что на очной ставке встретятся близкие люди, которые не смогли преодолеть разногласия. С помощью Дмитрия гости в студии постараются разобраться в причинах конфликтов и понять, что же на самом деле произошло.