Садальский жестко поглумился над свадьбой Баскова и Лопыревой

Новости о грядущей свадьбе Николая Баскова и Виктории Лопыревой взорвали интернет. И хоть о помолвке знаменитостей сообщил авторитетный источник – глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, некоторые отнеслись с недоверием к событию и даже жестко поглумились над женихом и невестой.

У популярного артиста Садальского свадьба Николая и Виктории, запланированная на 5 октября, вызвала вопросы. Станислав опубликовал у себя в блоге групповое фото, на котором запечатлены счастливые жених и невеста Басков и Лопырева, а также певица Валерия и Иосиф Пригожин.

Артист процитировал великого: "Зажжем огни, нальем бокалы;

Утопим весело умы

И, заварив пиры да балы,

Восславим царствие Чумы.

А.С.Пушкин".

Закончив с лирикой, звездный острослов принялся жестко шутить. "Мне тоже нравится эта пара... Подарком на свадебку краснодарско-кущевская судья будет в качестве ответа?! У нас в России, судьей быть выгоднее, чем голливудской звездой)))", – оставил глубокомысленное сообщение на злобу дня Садальский, напомнив своим читателям недавний скандал из-за многомиллионной свадьбы судьи.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 16 2017 в 1:34 PDT

К обсуждению предстоящего торжества подключился и продюсер Евгений Фридлянд. "Мне Лопырева очень нравится! Фантастическая красавица. Ну прям отдался бы не раздумывая. И Коля Басков нормальный паренек! Замечательный человек, веселый, талантливый, отзывчиввй. Да и Рамзан Кадыров хорош! Сильный, смелый, принципиальный..." – не пожалел комплиментов для участников события продюсер на своей странице в Facebook.

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Июл 17 2017 в 6:28 PDT

Напомним, ранее Рамзан Кадыров поставил на уши общественность. Он опубликовал в Instagram видео с помолвки Лопыревой и Баскова. "Совсем скоро! В городе Грозном! Свадьба столетия! Заинтриговал вас? Итак, пятого октября, в День города Грозный в столице Чеченской Республики произойдет грандиозное событие! Народный артист Российской Федерации, "золотой голос" нашей страны Николай Басков и очаровательная телеведущая, "Мисс Россия – 2003", посол чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырева сыграют свадьбу", – огорошил подписчиков политик.

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) Июл 16 2017 в 8:07 PDT

За предложением руки и сердца наблюдали многие знаменитости. "На приеме, который я дал в честь гостей торжественной презентации футбольного Клуба "Ахмат", Николай Басков на глазах у сотен человек сделал Виктории Лопыревой предложение руки и сердца! Красавица Виктория не могла отвергнуть руку и сердце блондина Николая. И мы с Тимати, Валерией, Иосифом Пригожиным, Игорем Верником, Игорем Крутым, Яной Рудковской, Евгением Плющенко стали свидетелями появления на безымянном пальце Виктории изумительно красивого колечка", – сообщил Кадыров.

Публикация от Русская Музыка (@russmuz) Июл 18 2017 в 12:26 PDT

Политик пригласил всех на пир. "Дорогие друзья, покупайте заранее билеты, бронируйте номера в отелях, иначе вы не сможете попасть на свадьбу века! Николай и Виктория приглашают всех друзей и поклонников, всем рады! А мы говорим: "Добро пожаловать в Грозный!"