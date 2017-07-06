Татьяна Овсиенко: Идти в ЗАГС совсем не хочется

Татьяна Овсиенко и ее возлюбленный, бывший заключенный Александр Меркулов готовятся к свадьбе. При этом артистка заявила, что в загс ей идти "совсем не хочется".

Татьяна Овсиенко заявила, что для нее с Александром Меркуловым гораздо важнее венчание, чем обычная регистрация брака. "Сначала хотели совершить обряд в Киево-Печерской лавре, где у меня духовник, но из-за ситуации с Украиной сейчас это невозможно. Я не так давно ездила в Толгский женский монастырь, он стоит на берегу Волги в Ярославской области. Была на послушании, общалась с игуменьей Варварой. Обвенчаемся там. А идти в загс совсем не хочется. Буду просить у духовного отца, чтобы нам позволили пройти таинство без штампа в паспорте", – заявила некогда популярная певица.

Свидетелем на венчании станет друг Александра Меркулова Юрий. Однако перед обрядом влюбленные должны причаститься и исповедаться. Кстати, Меркулов впервые будет проходить исповедь.

"Саша поедет к отшельнику, который уже много лет обитает в пещере под Рязанью. Этот человек тоже отсидел когда-то в тюрьме, но потом пришел к Богу, ведет очень скромный, уединенный образ жизни. Нас поразила его история", – цитирует Татьяну Овсиенко Starhit.

Напомним, Овсиенко и Меркулов устроили помолвку прямо в студии Андрея Малахова. На передаче "Сегодня вечером" Александр вручил своей любимой женщине кольцо и расцеловал ее под громогласные крики "Горько!" обрадованных зрителей в студии.

К слову, ранее Александр дал интервью, в котором поделился своими планами на будущее. "Главное – это любовь. Есть две даты – 15 августа и 22 октября. Танин день рождения и мой. Венчаться и жениться", – сообщил Меркулов. По словам жениха, он уже звал замуж Татьяну. "Предложение дважды делал – и у мамы благословения просил, и на колено становился. Хочется красивый праздник, белое платье", – признался будущий муж певицы.