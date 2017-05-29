Овсиенко рассказала о раке после выхода любовника из тюрьмы

Татьяна Овсиенко и недавно выпущенный из тюрьмы возлюбленный певицы дали совместное интервью. Артистка рассказала о раке и поиске суррогатной матери.

В начале мая Александр Меркулов вышел из тюрьмы спустя шесть лет после попадания в места не столь отдаленные. Его обвиняли в организации покушения на убийство бизнесмена. Меркулов сменил пять тюрем, последней из которых была "Матросская тишина". Разумеется, Татьяна Овсиенко встречала возлюбленного у ворот. Причем, эта встреча оказалась весьма травматичной для Александра. Раскупоривая шампанское, певица умудрилась угодить возлюбленному в глаз.

Первая ночь у Овсиенко и Меркулова оказалась более чем нестандартной – Александр читал любимой женщине стихи. Татьяна не скрывает, что ожидание Александра далось ей тяжело. "Сидела и думала: кому позвонить? Кто меня может услышать? Даже не надо, чтобы отвечали. Болело внутри ужасно. Бывает, держишь-держишь, как корсет затянула: никого не слушать, не подпускать. Но иногда хочется его ослабить, когда одна, когда тяжело, когда ночь, когда хочется повыть, покричать, пожаловаться. Поплачешь – и легче. Так и делала", – рассказала певица.

Часто компанию Татьяне в такие тяжелые мгновения составлял... кот. Но когда Меркулов наконец вышел на свободу, питомец Овсиенко уже его не встретил. "Но теперь Тимошки нет. Не дождался Саши – умер от рака", – сообщила Овсиенко.

После того, как Меркулов покинул тюрьму, мысли влюбленных направлены только на будущее. "Главное – это любовь. Есть две даты – 15 августа и 22 октября. Танин день рождения и мой. Венчаться и жениться. Предложение дважды делал – и у мамы благословения просил, и на колено становился. Хочется красивый праздник, белое платье", – рассказал Александр. При этом Татьяна ответила ему, что фамилию менять не будет.

Влюбленные задумались и о детях. Меркулов предложил воспользоваться услугами суррогатной матери. "Мне хочется, чтобы в моем ребенке текла наша с Таней кровь", – объяснил он. Овсиенко готовится пройти все необходимые обследования. "Как Бог даст. Говорят, что и в моем возрасте рожают. Я бы очень хотела. Есть у нас еще немного времени. Дать жизнь – это моя мечта, очень часто по этому поводу грущу… Плачу иногда, снится всякое… Саша аккуратно эту тему обходит. Все будет хорошо", – цитирует Татьяну Овсиенко Starhit.