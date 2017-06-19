Татьяна Овсиенко: Сколько я наделала ошибок!

Эксклюзив Особое мнение Интервью Орлова выходит замуж за друга Фриске Cкандальное завещание Алексея Баталова

Выбор читателей

Илона Новоселова погибла на глазах у матери
Состояние Марины Анисиной резко ухудшилось
Вайкуле высмеяла секрет стройности Пугачевой
Борющаяся с раком участница "Дома-2": Все лекарства бессильны
Подробности свадьбы Голубкиной и Ливанова
Хакеры слили в Сеть фото голой звезды "Дома-2"
партнеры
Понедельник 19 июня
Лента новостей
21:52
Движение поездов на Курском направлении восстановили
21:44
На юге Москвы нашли контейнер с радиоактивными отходами
21:13
В Швеции произошла стрельба
21:04
На АЭС во Франции произошел пожар
20:59
Британец построил на пляже трехэтажный подземный домик (видео)
20:42
Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
20:26
Британские спортсмены нарушили российскую границу ради пива
20:23
Видеоигры признали полезными для интимной жизни
20:15
Пять главных мифов о беременности
19:45
Армия Сирии спасла сбитого американцами пилота Су-22
19:24
В Калининграде скорая насмерть сбила человека
19:15
Огромная собака испугалась маленького хомяка (видео)
19:04
Как в России будут платить за сверхурочные
18:56
Атаку на полицию в Париже расценили как теракт
18:44
Названы самые лучшие для жизни города России
18:37
В Лондоне эвакуировали мечеть из-за угрозы взрыва
18:34
Ведущего Киселева втянули в скандал с увольнением
18:31
Росатом и Газпромбанк объявили о совместном проекте в Адыгее и Краснодарском крае
18:10
Под Новгородом подросток выпил неизвестную жидкость и умер
18:03
Кобзон спел у гроба Баталова
17:48
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
17:37
Машина протаранила фургон полиции в центре Парижа
17:21
Отказ от секса создает безжалостных убийц
17:18
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
16:53
Чем Россия удивит авиационный мир
16:51
Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
16:41
Как живет актриса Наталья Селезнева
16:23
Девушка умерла после укола в частной клинике Москвы
16:00
Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
16:00
Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
15:53
На Украине высмеяли расплывшегося депутата
15:45
В Подмосковье ребенок умер во время селфи на мосту
15:35
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
15:32
Участник "Дома-2" в женском белье удовлетворил Панина
15:09
Два поезда столкнулись на вокзале в Москве
15:04
Названа самая дешевая съемная квартира столицы
14:51
Порошенко пудрит мозги Трампу
14:49
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
14:48
Москва простилась с Алексеем Баталовым
14:37
Атамбаев срывает планы Путина
14:32
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
14:21
Россия разорвала с США соглашение по Сирии
14:19
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
14:02
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
14:00
Московские кинотеатры бесплатно покажут фильмы с Баталовым
13:59
Боня набросилась на Собчак с оскорблениями
13:54
За что любят Усадьбу Jazz
13:53
Россиянка зарезала мужа из-за пересоленной еды
13:51
НАТО отрепетировало столкновение с Россией
13:48
Ольга Орлова о свадьбе с другом Фриске
13:48
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
13:46
На желтой ветке метро произошло задымление
13:46
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
13:40
Какие растения подходят для разных интерьерных стилей
13:38
Как стать звездой караоке с помощью алкоголя
13:26
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии
13:19
Нищие должники заставили кредитора прослезиться
13:18
У транспортно-пересадочного узла в Митино появится гостиница
13:14
Бесполезные антибиотики
13:12
Кратовский стрелок был похоронщиком в Чечне
13:05
Володин приехал в Саратов проститься с депутатом
12:59
Оксана Федорова с грустью сообщила о потере
12:58
Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
12:51
29% россиян готовы изменить супругам в отпуске
12:46
У школы в центре Москвы нашли человеческие кости
12:43
Умельцы сварили спиннер из старых жигулей
12:31
В Москве скончался известный режиссер
12:28
Объявлен полный список участников Bosco Fresh Fest
12:27
Новый созыв Общественной палаты приступил к работе
12:22
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
12:22
Необычные свойства ряженки
12:09
Саакашвили пережил публичное унижение
12:08
В Москве прощаются с Баталовым
11:59
Путин назначил нового посла в Турции
11:55
Почему над стилем россиянок смеется весь мир
11:52
Шурыгину засняли в объятиях Фоменко
11:33
В ГУМе продавец сумок пострадал от удара током
11:26
Пассажира Turkish Airlines побили в самолете
11:24
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
11:21
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
11:12
США приготовили неожиданный подарок Путину
11:02
Евросоюз продлил санкции против Крыма
10:54
Орлова выходит замуж за друга Фриске
10:52
Ученые нашли виновника холодного лета
10:43
Известный актер скончался в возрасте 63 лет
10:31
У безработной москвички украли внедорожник за 4,5 миллиона
10:26
Как жила Голубкина до романа с Ливановым
10:16
Калашникова похвасталась квартирой за 40 миллионов
10:12
Необычный способ накормить младенца "порвал" Сеть (видео)
10:03
Центробанк отозвал лицензии у двух кредитных организаций
09:52
В Москве объявлен желтый уровень опасности
09:44
Ученые нашли высокоразвитых инопланетян рядом с Землей
09:40
Невеста рассказала о совместной жизни с Козловским
09:35
Битцевский маньяк Пичушкин заговорил впервые за 11 лет
09:29
В Москве оставят только желтые такси
09:19
Медведь покалечил спрятавшегося на дереве мужчину
09:09
Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть
09:01
Федосеева-Шукшина помирилась с дочерью
08:56
В Московском зоопарке родился 90-килограммовый слоненок
08:39
Порошенко осознал бессмысленность войны в Донбассе
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева
Соловьев отказался извиняться за оскорбление россиян
Алексей Баталов оставил скандальное завещание
Бывшая жена Ливанова: Голубкина будет с побитой рожей ходить
Бузову отругали за разврат в Монте-Карло
Жуткие шрамы Светланы Светличной после пластики
Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко: Сколько я наделала ошибок!

Татьяна Овсиенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Исполнительница хитов 90-х "Школьная пора", "Колечко" и "Дальнобойщик" дала эксклюзивное интервью Dni.Ru, в котором поделилась, как справляется с болью и депрессией.
прочитано 2104 раза

-Татьяна, как бы Вы оценили качество современной эстрады?

ПО ТЕМЕ

Жених сделал 50-летней Овсиенко предложение у Малахова

Овсиенко обвенчается с женихом после выхода из тюрьмы

Судьбы звезд 90-х: Татьяна Овсиенко

 Интервью

Сюжеты Интервью

-С одной стороны, я очень радуюсь тому, что происходит сейчас на сцене Я говорю о молодежи и о детях, у которых есть право выбора и сам этот выбор. С другой стороны, если брать царские семьи, вспомните, детей обучали классике, французскому языку, танцам – с пеленок прививалась культура. Мне всегда казалось, что именно это закладывает культурный фундамент в человеке. Музыка не должна вызывать интерес на уровне низа живота, она должна способствовать развитию интеллекта.

-Какие принципиальные отличия Вы бы выделили у нынешних артистов и музыкантов Вашего времени?

-У нас, к сожалению, все однодневно. Музыку делают, не думая о тексте, о том, какой артист исполняет, как он выглядит, и что несет, в конце концов. Не для себя же поешь. Выпускаешь песню, занимаешься музыкой с определенной миссией. Выходя на сцену, артист несет ответственность перед людьми, которые впитывают его творчество. Особенно, молодежь. Необходимо тщательно думать, что делаешь. В 90-е годы не было такого количества артистов. Была избранная музыка, в соответствии с тем, что хотел слушатель. Теперь же масса всяких музыкальных коллективов, конкурсов, в которых принимают участие даже малыши.

-Кстати, как Вы относитесь к детским музыкальным конкурсам?

-Конечно, это замечательно, когда рядом с тобой супер-стилисты, супер-вокалисты – работает сильнейшая команда и творит с ребенком то, о чем мы в свое время могли только мечтать.  Но есть и обратная сторона. Меня пугает то, что ребенок, получая этот опыт, уже считает себя сформировавшимся исполнителем. Он выходит в мир эстрады или шоу-бизнеса без иммунитета. Это ломает психику, и детям тяжело найти свое место в дальнейшем.

-Если бы не музыка, чем бы Вы занимались?

-Я с четырех лет занималась фигурным катанием. Мечтала стать фигуристкой. Причем, почему-то в одиночном катании. Я довольно долго занималась, но мама считала, что я пропускаю образовательный процесс. В 4.30 утра у нас начинались тренировки. Выходит, прямо перед школой. Но мама была против того, чтобы я продолжала жить в подобном ритме. Если бы не музыка, я стала бы фигуристкой, думаю.

-Вы весьма волевая и сильная женщина. Как вам удается сохранять стойкость духа?

-Я просто закаленная. Вновь вернусь к понятию "иммунитет". В жизни бывали разные моменты. Не стоит забывать, что я такой же человек, как и все. Просто у меня своеобразная профессия. Естественно, не всегда все получалось, но я к этому стремилась. Не бывает в жизни все гладко. Я это воспринимаю, как радугу. Все, что судьба преподносит, это не более, чем испытания. Иногда кажется, что невозможно с чем-то справиться. Неправда. Что бы ни происходило вокруг, на это нужно смотреть, как на временное явление. Мало того, всегда необходимо анализировать, для чего и почему это происходит. Я не воспринимаю слово "депрессия". Оно придумано нынешним веком. Таких слов не знали наши предки. Если начинает болеть внутри, а болеть может по разным причинам: предательство, измена или разочарования, я быстренько бегу в тренажерный зал. У меня был тренер, который научил меня справляться с душевными недугами именно активным спортом – до посинения.

-Но порой боль бывает слишком сильной…

-Нельзя ни в коем случае упиваться своей болью. Хочется поплакать – поплачь, но не стоит увлекаться саможалением. Я не имела права углубляться в свою боль из-за ребенка, из-за работы. Я всегда чувствовала ответственность за семью, за свой коллектив. Сколько я наделала ошибок! Даже, когда Сашу арестовали… И это при том, что я уже более 15 лет стараюсь жить только на позитиве. Проснулся, плохо тебе, а ты все равно улыбнись. Все обойдется, но только в том случае, если к этому относиться должным образом. Все испытания нужно проходить с достоинством.

-У вас в Америке живет сын. Причем, с маленьким внуком. Как складываются ваши отношения?

-В июле они приедут в Москву всей семьей. Я не видела их с января, с момента крестин. Я являюсь и крестной мамой своего внука. Конечно, скучаю безумно. У сына многонациональная семья – у жены и бразильцы, и итальянцы в роду. У Игореши присутствуют украинские корни. Я стараюсь рассказывать внуку русские сказки, отправляю посылочки с книгами, чтобы он не забывал наш язык. Сын очень изменился с рождением ребенка. Я наблюдаю за ним с гордостью. Он настоящий отец. Такой взрослый стал. Даже ко мне он относится теперь иначе. В переходный период я била тревогу. Еще бы! Он закрывался в комнате, красил ногти в черный цвет и слушал тяжелый рок. Это было невероятно. Хорошо, что мне помогал бывший муж. Спасибо ему за это. Мы отправили Игоря к нему в Америку, чтобы он пообщался с отцом, побыл в мужской компании. Отпустила на три месяца, а получилось, что сын сделал выбор и остался там. 

Автор: Василиса Моргунова19 июня 2017, 22:00
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звезды отметили юбилей любимого стилиста

567

комментарии

Политика

Ответ России на агрессию США в Сирии вызвал истерику на Западе
Стоун набросился на американцев после интервью с Путиным
Порошенко пудрит мозги Трампу
НАТО отрепетировало столкновение с Россией

Шоу-бизнес

Татьяна Овсиенко рассказала об измене и предательстве
Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото
Меладзе: Я все равно от этого человека избавлюсь
Сбежавшую Дану Борисову заперли в нарколечебнице до Нового года

Проишествия

Названа причина столкновения поездов на Курском вокзале
В Москве девушка отвергла ухажера ударом в пах
Итальянец из ревности убил русскую невесту и ее бойфренда
Свинья-убийца откусила фермеру гениталии

Lifestyle

Как живет актриса Наталья Селезнева
Кобзон спел у гроба Баталова
Пять лучших сериалов о жизни врачей
Кинг сравнил Трампа с дементором
Шоу-бизнес

Бывший директор Джигурды: Куме Никиты помогли умереть

Антонина Саврасова много лет была возле эпатажного актера и знает все его тайны
Общество

Россияне требуют уволить ведущего Соловьева

В Сети появилась петиция в ответ на "публичное оскорбление" журналистом граждан
Шоу-бизнес

Мать странно отреагировала на свадьбу Голубкиной и Ливанова

Артистка допускает, что это шутка
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова закатила истерику из-за "голых" фото

Избранница бывшего мужа Ольги Бузовой пригрозила обидчикам

Гороскоп

Необычные сексуальные предпочтения Эммануэля Макрона
Астрологический прогноз с 19 по 25 июня
Ольга Ломоносова родит третьего ребенка
У Шпицы проблемы в личной жизни

Фоторепортажи

Ярмольник cобрал артистам миллионы на старость
Алентова и Меньшов проводили Баталова в последний путь
Екатерина Шпица показала повзрослевшего сына
Как жила Голубкина до романа с Ливановым

Спорт

Предательницу Степанову сравнили со школьной ябедой
Лучший футболист России подрался в Китае (видео)
В фиаско лучшего боксера России винят судей
Украинскому футболисту устроили травлю за отдых в Крым

Регионы

Врачи из Владивостока сняли клип для Бузовой
У заблудившегося в лесу Димы Пескова нашли новую болезнь
На Камчатке мать заморозила живого младенца в холодильнике
Последний удар током зацепер снял на свой телефон (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru