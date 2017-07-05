Проскурякова рассказала о расставании с Николаевым

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев практически не расстаются. Однако однажды супруги разлучились по очень уважительной причине, но в самый неудачный момент.

Чуть ли не со дня знакомства Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе. Они как сиамские близнецы – всегда друг с другом. Впрочем, однажды им пришлось расстаться. Это случилось незадолго до рождения их дочери Вероники. Тогда Юлия Проскурякова отправилась в Юрмалу, чтобы отдохнуть, и вскоре вернуться в Москву, чтобы лечь в роддом. А Игоря Николаева ждала поездка в Сочи на музыкальный фестиваль.

Но планы супругов скорректировала Вероника. У Проскуряковой начались преждевременные роды. Когда Юлия позвонила мужу, чтобы сообщить эту новость, Игорь садился на самолет.

"Звоню ему: "Игорь, рожаю". А он так растерялся, что говорит: "Нет, не надо, подожди!" И тут самолет поднялся в воздух, связь прервалась. Пока Игорь летел – стал папой. Наверное, для него эти два часа неизвестности были не менее мучительными, чем процесс родов для меня. Зато когда Игорь приземлился и включил телефон, сразу увидел фотографию дочки", – цитируют Юлию Проскурякову "7 Дней".

enter; width:100%;"> Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Июн 14 2017 в 7:13 PDT

Известие о том, что у Игоря Николаева родилась дочь, быстро получила распространение. "Все меня, конечно, поздравляли. И только через неделю я смог, наконец, вырваться с конкурса к Юле", – сообщил Николаев.

В октябре Веронике исполнится два года, однако родители до сих пор не показывали общественности лица малышки. Проскурякова опровергла информацию о том, будто они с Николаевым прятали дочь.

"Тайны никакой не было! Мы не делали фотосессий с Вероничкой, потому что раньше дочка сложно воспринимала незнакомых взрослых. В отличие, кстати, от других детей Ника запросто может от избытка чувств обнять первого встречного мальчика или девочку. Но если бы с ней стал работать фотограф, стилист, она бы только расплакалась, и все равно бы ничего из этого не получилось", – объяснила певица.

Оказывается, долгое время помимо родителей она позволяла взять себя на руки только четверым: своей сестре Юле, сестре Проскуряковой Оле и еще Алле Пугачевой и Максиму Галкину. "А сейчас Ника стала гораздо контактней, мы уже чаще можем приглашать в дом гостей", – похвалилась Проскурякова.