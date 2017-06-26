Николаев о ситуации с дочкой: Это ужас!

Знаменитый певец и композитор Игорь Николаев стал героем передачи "Наедине со всеми". Гость Юлии Меньшовой откровенно рассказал о сильнейших эмоциях, которые он постоянно испытывает, глядя на свою младшую дочь.

У 57-летнего Николаева есть две наследницы. Старшая дочка композитора Юлия родилась в 1978 году, когда он был женат в первый раз. Младшую Веронику Игорю родила в 2015 году третья супруга Юлия Проскурякова.

Исполнитель признался, что в зрелом возрасте воспитывать маленького ребенка намного страшнее, чем в молодости. С первой своей малышкой Николаев ничего не боялся, а из-за второй наследницы, которая недавно начала ходить, Игорь все время нервничает.

Меньшова процитировала слова Николаева, которые он произнес в одном из интервью: "С появлением ребенка в жизни не просто добавятся какие-то трудности, это будет ежедневное умирание от страха". Игорь охотно подтвердил, что так оно и есть.

"Да, вот здесь принципиальное отличие молодого и немолодого папаши. Я тогда не боялся вообще. Мы раскачивались на качелях, она перелетала через качели, улетала в песочницу, падала... Ничего никогда не ломалось, отряхнулись, и все. Я был безумный какой-то!" – удрученно вспоминает певец.

Повзрослевший артист полностью изменился. Он сильно переживает, когда наблюдает за передвижениями своей младшей дочки Вероники: "Боже, вот же угол, сейчас она споткнется и упадет". Когда малышка оказывается рядом с мраморным камином, Игорь и вовсе хватается за сердце. "Сейчас она ударится о косяк и разобьет голову", – озвучил свои страхи Николаев.

enter; width:100%;"> Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Июн 15 2017 в 3:20 PDT

Композитор регулярно впадает в панику. "На это невозможно смотреть, как она ходит сейчас по квартире. Она же не ходит, а она пулей бегает! Бам! И лицо расквашено, уже кровь, она как-то упала, разбила губу... Кошмар!!! Кровь течет. Ужас! – поделился своими переживаниями с Меньшовой впечатлительный артист. – Да, это паника приличная, которой раньше не было. Это ужас!"

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music) Май 20 2017 в 10:12 PDT

Однако в жизни зрелого отца есть и то, что приносит огромную радость. "Она безумно на меня похожа внешне. Почему такие глаза получились? Почему такие брови? Почему она смотрит, как я смотрю? Она вредничает так, как я вредничаю, – с гордость сказал Игорь. – В юности это не фиксируется. В этом разница".