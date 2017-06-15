Проскурякова постарела от жизни с Николаевым

По мнению блогера Лены Миро, Юлия Проскурякова сильно постарела. А всему виной ее муж, композитор, поэт, исполнитель и музыкант Игорь Николаев.

Очередную злободневную тему подняла на своей страничке в популярной социальной сети "Живой журнал" Лена Миро. На сей раз она решила затронуть вопрос возрастного мезальянса в парах. В частности, Лена проанализировала отношения Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой.

"Старый муж старит. Игорю Николаеву – 57 лет, его жене Юлии Проскуряковой – 34, но выглядит она, как женщина на пороге климакса", – заключила Миро. Причем блогер отметила, что бороться за молодость и красоту Юлия почему-то не хочет.

"Вроде бы, все ей доступно: пластические операции, уходы в лучших салонах, дорогая одежда. Бесполезно: жене старого мужа ничто не поможет сохранить молодость", – убеждена Лена. По наблюдениям блогера, "превращение" Проскуряковой "из девчонки в пожилую женщину" произошло "стремительно".

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 30 2017 в 1:00 PDT

Лена нашла причины этого обстоятельства. "Верная жена старого мужа недополучает секса и вынуждена вести образ жизни пожилого человека. Старику с подагрой – уже не до велопробегов и парочки семяизвержений подряд, и его жене приходится с этим мириться. Он-то на велосипеде уже не может. Зато она вполне в состоянии разделить с ним кресло-качалку", – рассудила Миро.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika) Апр 8 2017 в 12:04 PDT

Блогер нарисовала нерадостную картину семейной жизни Николаева и Проскуряковой. "Вместо того, чтобы бегам по горам с рюкзаком и пестовать пресс, она находит утешение в еде и сериалах. И в этом нет ничего плохого, если тебе – 60. Но жить в старческом темпе в 30 лет – это идиотизм", – заявила Лена.

Далее Миро задалась риторическими вопросами. "Прос**ть лучшие годы жизни ради чего? Ради денег? Ради статуса звездной жены? Будучи молодой бабой, жить под одной крышей с этим? Это ни что иное, как бестолковая мерзость", – выразила свое мнение Лена в конце повествования.

Напомним, Юлия Проскурякова и Игорь Николаев оформили отношения 23 сентября 2010 года. Присутствовали на церемонии только самые близкие. Так, на рояле марш Мендельсона им сыграл Игорь Крутой, а свидетелем стала Наталья Подольская. В октябре 2016 года Юлия подарила Игорю дочь Веронику.