Дочь отказалась от Даны Борисовой

Дана Борисова дала откровенное интервью. Телеведущая, которая проходит лечение от наркозависимости, рассказала, что дочь с ней практически не общается, а в последний раз вообще отказалась разговаривать.

Дана Борисова уже два месяца находится в Таиланде, где проходит реабилитацию в одном из наркоцентров. За все это время, по словам телеведущей, она лишь дважды разговаривала с дочкой Полиной по телефону.

"В начале реабилитации у меня еще были духовные силы на это, а сейчас… Дочка общается очень холодно и заученными, чужими фразами – чувствуется, что папа и бабушка хорошо с ней поработали. На мой вопрос: "Доченька, когда я тебя увижу?" – Полина отвечает: "Ну, я не знаю вообще, хочу тебя видеть или нет". Слышать такое очень тяжело. Я не снимаю с себя ответственности. С 18 апреля Полина живет с папой. Сама предложила ему такой вариант", – рассказала Борисова.

По словам Даны, лишь недавно ее экс-возлюбленный Максим Аксенов "воспылал" отцовскими чувствами. А первые четыре года жизни Полины он "вообще не появлялся". Тем не менее, Дана благодарна Максиму за то, что тот находится с дочерью.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 18 2017 в 6:05 PDT

"Но ведет себя все равно непорядочно. Заявляет, что ежемесячно выплачивал алименты по 80 тысяч рублей, при том что не было ни копейки. Сейчас для суда готовит бумагу, в которой будет указано, что его годовой доход составляет 21 тысячу рублей, и этот человек владеет домом в Испании… Максим настроен враждебно. В последний раз написал эсэмэс, что дочь не хочет со мной разговаривать", – цитирует Дану Борисову Starhit.

Недавно Максим Аксенов подал иск об определении места жительства Полины на то время, пока Дана проходит лечение. Однако, как заявила Борисова, она намерена забрать дочь себе, когда наконец выздоровеет. "Сейчас наши адвокаты обсуждают детали возможного мирового соглашения, но я особо не в курсе. Мама второпях рассказала по телефону", – сообщила телеведущая.

Кстати, с матерью Дана более-менее наладила отношения. "Сейчас она временно переехала в Москву, присматривает за моей квартирой. Порой не хватает ее, а иногда даже звонить не хочу. Полина, кстати, с бабушкой не общается. Максим не дает", – рассказала Дана.

Когда Борисова вернется в Москву, неизвестно. телеведущая все еще работает над собой. А еще у нее большие планы. Она сообщила: "В середине августа на Самуи откроется уже мой реабилитационный центр, куда на лечение от наркомании будут прилетать звезды. Многим из них требуется помощь".