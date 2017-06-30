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Дана Борисова признала собственное бессилие

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Никита Лушников вызвался поддержать Дану Борисову, когда стало известно, что она находится в критическом состоянии. Руководитель благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи" сообщил подробности процесса реабилитации телезвезды.
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На данный момент Борисова пытается избавиться от наркомании в Таиланде. Телеведущая уже почти два месяца находится в одном из азиатских реабилитационных центров, где борется с тягой к запрещенным препаратам. Судя по недавней программе Андрея Малахова, лечение идет ей на пользу.

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 Особое мнение

Сюжеты Особое мнение

Дана Александровна Борисова

Дана Александровна Борисова Телеведущая

Самой животрепещущей темой для телезвезды по-прежнему остается вопрос воспитания дочери Полины, которая на сейчас находится с отцом Максимом и выкладывает счастливые фото с отдыха. Перед отъездом в Таиланд Борисова призналась Никите Лушникову, что готова принять любое решение суда, и намерена продолжать работать над собой, чтобы вернуть ребенка.

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Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official)

"Динамика очень положительная. На данный момент дочь Даны находится на полном обеспечении отца, но не лишается никаких прав для встречи с мамой. Дана рассчитывала, что все будет намного хуже", -  рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru Лушников. 

На вопрос о том, когда ведущая сможет вернуться к полноценной жизни, Никита ответил: "Вы знаете, реабилитация – процесс, где нету сроков. Дана сама должна будет решить, когда все закончится. Вообще, классические нормы восстановления человеческой личности – от трех до шести месяцев. Это минимальные сроки. Самое главное, что она осознает проблему. Первый шаг от излечения – осознание проблемы и признание своего бессилия. Дана это сделала достойно и твердо". 

Напомним, ранее стало известно, что бывший муж Борисовой, Максим Аксенов, через суд решил добиться того, чтобы их общая дочь Полина постоянно проживала с ним. Экс-супруг утверждает, что не собирается лишать Дану родительских прав, просто хочет, чтобы дочь находилась под его присмотром. Стоит отметить, что сейчас девочка живет в Европе. 

Автор: Василиса Моргунова30 июня 2017, 18:42

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