Дана Борисова признала собственное бессилие

Никита Лушников вызвался поддержать Дану Борисову, когда стало известно, что она находится в критическом состоянии. Руководитель благотворительного фонда "Центр здоровой молодежи" сообщил подробности процесса реабилитации телезвезды.

На данный момент Борисова пытается избавиться от наркомании в Таиланде. Телеведущая уже почти два месяца находится в одном из азиатских реабилитационных центров, где борется с тягой к запрещенным препаратам. Судя по недавней программе Андрея Малахова, лечение идет ей на пользу.

Самой животрепещущей темой для телезвезды по-прежнему остается вопрос воспитания дочери Полины, которая на сейчас находится с отцом Максимом и выкладывает счастливые фото с отдыха. Перед отъездом в Таиланд Борисова призналась Никите Лушникову, что готова принять любое решение суда, и намерена продолжать работать над собой, чтобы вернуть ребенка.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 30 2017 в 6:10 PDT

"Динамика очень положительная. На данный момент дочь Даны находится на полном обеспечении отца, но не лишается никаких прав для встречи с мамой. Дана рассчитывала, что все будет намного хуже", - рассказал в беседе с корреспондентом Dni.Ru Лушников.

На вопрос о том, когда ведущая сможет вернуться к полноценной жизни, Никита ответил: "Вы знаете, реабилитация – процесс, где нету сроков. Дана сама должна будет решить, когда все закончится. Вообще, классические нормы восстановления человеческой личности – от трех до шести месяцев. Это минимальные сроки. Самое главное, что она осознает проблему. Первый шаг от излечения – осознание проблемы и признание своего бессилия. Дана это сделала достойно и твердо".

Напомним, ранее стало известно, что бывший муж Борисовой, Максим Аксенов, через суд решил добиться того, чтобы их общая дочь Полина постоянно проживала с ним. Экс-супруг утверждает, что не собирается лишать Дану родительских прав, просто хочет, чтобы дочь находилась под его присмотром. Стоит отметить, что сейчас девочка живет в Европе.