Борющаяся с наркоманией Дана Борисова проиграла

Дана Борисова, которая сейчас проходит лечение от наркомании в реабилитационном центре в Таиланде, проиграла свою главную битву – борьбу за дочь Полину. Теперь телеведущая может видеться с ней лишь час и в присутствии отца.

Дана Борисова уже более месяца находится в Таиланде, где пытается побороть свою тягу к запрещенным препаратам. Судя по фотографиям и видеозаписям телеведущей, которые та периодически публикует на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, процесс лечения идет ей на пользу.

Однако свою главную битву – за дочь Полину – Дана проиграла. "В данную минуту, когда пишу эти строки испытывать грусть, печаль и некоторую отрешенность, потому что только что разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца", – объявила Борисова.

Дана дала понять, что смирилась с таким положением дел. "Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки🍀🍀🍀 По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах ! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной было. Обсудила все это на группе и получила поддержку. Всем спасибо, ваша Дана!" – обратилась к поклонникам и прочей неравнодушной общественности Борисова.

Ранее стало известно, что бывший муж Борисовой Максим Аксенов через суд решил сделать так, чтобы их общая дочь Полина всегда жила с ним. Он утверждает, что не собирается лишать телеведущую родительских прав, просто хочет, чтобы ребенок был при нем.

Отметим, что сейчас Полина находится не в России. Девочка живет в Европе, откуда регулярно выкладывает в свой аккаунт в Instagram яркие красочные фотографии, на которых запечатлена загорелой и счастливой.