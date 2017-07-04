Интимное фото Толкалиной и известного актера вызвало восторг

Любовь Толкалина порадовала фанатов свежим фото. На снимке актриса запечатлена вместе с актером Максимом Авериным, нежно целующим ее в лоб.

Любовь Толкалина и Максим Аверин вместе снимаются в новом проекте. Об этом сообщила сама актриса на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Толкалина опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с коллегой по кинематографическому цеху. "Два незабываемых дня", – коротко написала Толкалина, которую на фото Аверин нежно целует в лоб.

Поклонники немедленно возбудились и рассыпались в комплиментах и восторгах. "С таким мужчиной. ...:)", "А возможно счастье рядом?!", "Интригуете?", "Как же много в нашей великой стране талантливых актеров! Вы с Авериным одни из самых моих любимых! Здравия вам и много желаемых ролей!", "А красивые и счастливые :))) до жути приятно смотреть!", "Что за роль не знаю, но подозрительно счастливые лица, мы за ))))", "Вы оба светитесь от счастья!)) Так приятно на вас смотреть). ❤🔥🌹👍😄👏" – прокомментировали фотографию поклонники.

enter; width:100%;"> Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Июл 3 2017 в 11:38 PDT

Отметим, что фанаты живо реагируют на любого мужчину, который оказывается поблизости от Любови Толкалиной. Впрочем, это касается и представителей СМИ. К примеру, ранее актрисе приписали роман с Борисом Гребенщиковым. Толкалина заявила, что они просто дружат. "У нас дружба, а все кто предпочитает сплетничать– продолжайте мерить своими мерками в меру своих талантов и способностей! Продолжайте шпионить! Это очень веселит))) мир всем!))" – написала Любовь в своем аккаунте.

Напомним, Егор Кончаловский и Любовь Толкалина расстались несколько лет назад, но общественность узнала об этом лишь недавно. У пары есть дочь Мария.