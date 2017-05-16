Любовь Толкалина: Да! Я вышла замуж

Любовь Толкалина прокомментировала слухи о тайной свадьбе. Актриса с юмором отнеслась к шумихе вокруг своего семейного положения.

На днях Любовь Толкалина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке в социальной сети Instagram видеозапись, на которой крупным планом было видно золотое кольцо на безымянном пальце правой руки актрисы. Поклонники сделали вывод, что артистка тайно вышла замуж. Шумиха немедленно была отражена некоторыми СМИ.

Заметив ажиотаж вокруг себя, Толкалина решила прояснить ситуацию. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с актером Алексеем Макаровым. "Хотела повеселить вас, в итоге веселите вы меня!)))))))))) Народный фольклор восхищает и завораживает)))) особенно мою маму))))", – призналась Любовь.

Далее она прокомментировала информацию о своем якобы тайном замужестве. "Сообщаю -Да! Я вышла замуж примерно на пол– года вот за этого чудесного и небезызвестного парня. И нас ждет много приключений)))) Еще у меня двухэтажный особняк в центре сердца столицы, дочь учится в Лондоне .. двухэтажная гардеробная, и много того , о чем я не могу пока рассказывать по договору с телеканалом СТС...." – заявила Любовь.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 15 2017 в 11:14 PDT

Со свойственным ей юмором актриса развила мысль. "каждое утро повелительница реквизита Яна надевает мне кольцо на палец со словами " Властью , данной мне Кином, Телеканалом СТС, генеральным, линейным, исполнительным продюсером , нарекаю тебя Ксенией до сегодняшнего вечера", – написала актриса, дав понять, что речь идет всего лишь о реквизите.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию Толкалиной. "Умничка, Любочка! И Алескею респект!", "оооо обожаю его 😘макарова", "прочитала– настроилась! Думала, может правда?", "Была б реально красивая пара!)", "С позитивом, с прекрасным чувством юмора, с улыбкой и с восторженным отношением к искусству, поэзии... ", "Лучше бы замуж не на пол года, а навсегда. Счастье тебе, Люба!!!" – написали актрисе фанаты. Кстати, на последний комментарий Толкалина ответила так: "нет уж, спасибо".