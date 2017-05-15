Толкалина рассказала о своем первом опыте

Любовь Толкалина оставила очень личный комментарий в социальной сети. Известная актриса рассказала о своем первом опыте.

Любовь Толкалина регулярно делится со своими многочисленными поклонниками подробностями своей жизни в своем аккаунте в Instagram. Актриса радует подписчиков (и журналистов) интересными публикациями и сопровождает их многословными комментариями. Так, Любовь рассказала фанатам о своем первом опыте, который случился у нее в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, что находится в Москве на Малой Грузинской улице.

"Это случилось со мной. Первый опыт Слова на Органном концерте. Первый раз концерт в Соборе. Первый раз за мной был выбор стихотворного текста. Я долго думала, кто же из поэтов может быть достойным собеседником Органу. И не ошиблась– Первый раз было много Волошина, только Волошин. Первый раз через зрителей на поклон. Когда стоя рукоплещут и идешь на поклон к алтарю по живому коридору и отовсюду сияют счастливые лица", – написала Толкалина.

Актриса опубликовала видеозапись, на которой запечатлела орган и музыканта, играющего на нем, настолько близко, насколько это вообще возможно. "Первый раз мой партнер сверхчеловек, я всех музыкантов считаю сверхлюдьми, но властитель органа – это властитель Космоса. Марина Вяйзе говорит, что она из Петербурга и не признается с какой она планеты....но я то знаю.. после концерта осталась репетировать, сославшись на открытое второе дыхание. Вобщем сейчас у меня два сильных крыла, мне небо вынь да положь....." – рассказала актриса.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 14 2017 в 12:27 PDT

Подписчики Толкалиной пришли в восторг от публикации. "Браво👍", "Спасибо за орган и Волошина👍", "Спасибо вам Любовь за " первый раз" в живую услышать музыку органу,,,,, небесную музыку.👏👍💐", "Дааа...! Орган – это космос! Особенно в произведениях И.С.Баха)))) 👍💖💗💟", "Волошина много не бывает))", "Необыкновенно! Никогда не видела так близко органистов. Божественно🌹" – выразили свое мнение фанаты.

Ранее Толкалина заинтриговала поклонников, опубликовав на своей страничке в той же социальной сети другую видеозапись, на которой крупным планом было видно золотое кольцо на безымянном пальце правой руки актрисы.

Публику удивило это украшение, ведь артистка недавно развелась. "Судя по кольцу на безымянном пальце вступила в новый союз или это провокационный снимок во всех отношениях", – предположили подписчики.