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У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press\Natalya Loginova
Ситуация вокруг многомиллионного наследства бизнесвумен Людмилы Браташ остается неясной. Никита Джигурда и Марина Анисина утверждают, что они его получили, правда, не целиком, мол, часть отжали. Оппоненты пары и вовсе говорят, что ничего еще не решено.
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Супруги уже несколько недель празднуют победу в суде, в то время как некоторые издания сообщают, что еще нет окончательного постановления суда. Мол, Джигурду и Анисину еще рано объявлять наследниками Браташ.

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 Никита Борисович Джигурда

Никита Борисович Джигурда актер, режиссер

"Решение суда уже есть. И вступит в силу после того, как Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу наших оппонентов, то есть родной сестры погибшей Браташ Светланы Романовой", – прояснил ситуацию Никита.

Примечательно, что даже в случае безоговорочной победы актер и фигуристка получат далеко не все, о чем мечтали. "Точная сумма наследства составляла около миллиарда рублей. Но по рассказам Люси Браташ, за последние три года определенные люди, чьи фамилии мне известны, отжали часть денег", – сообщил Джигурда.

Артист даже назвал предполагаемых виновных в исчезновении капитала. "Среди них бывшие пенсионеры МВД и КГБ, которые имеют шикарные жилплощади в Швейцарии и во Франции. Имена этих людей хранятся в сейфах Франции, Америки, Украины. Я не хочу войны, и так мне поступает достаточно угроз. Я знаю имя палача – это бывший водитель Браташ, прапорщик КГБ в отставке", – цитирует Никиту сайт MK.ru.

Джигурда уже успел подсчитать, какой суммы лишился. "Мне известно, куда и на какие счета ныне покойная Люся вынуждена была переслать от пяти до семи миллионов евро, таким образом наследственная масса уменьшилась", – констатировал эпатажный артист.

По словам Никиты, при удачном для него исходе дела ему отойдут три элитные квартиры в Москве, одна в Париже. Также от Браташ остались счета в швейцарском, английском, американском и российском банках. Однако Джигурда подозревает, что он может не успеть воспользоваться деньгами. "Меня могут реально убить до вступления в наследство. Это уже запланировано, – отметил артист. – Все произойдет после решения французского суда".

Если Никита останется жив, то у него наполеоновские планы на конец этого года. "Я планирую осенью, после вступления в наследство, если меня не убьют к тому времени, еще раз обвенчаться с богиней Анис", – рассказал Джигурда. Он хочет совершить церемониал по иудейскому обряду. Актер даже готов на обрезание.

"Я повенчаюсь с великой, уникальной женщиной. Ибо если бы не Марина, я бы давно уже ушел из этого мира. Не выдержал клеветы, лжи и тех истязаний, которые выпали на мою судьбу. Благодаря этой великой женщине мы выиграли битву", – говорит о победе в суде как о свершившемся факте Никита.

Помимо венчания артист планирует строительство духовного центра, который будет вмещать в себя разные направления искусства, религий и научных открытий. "Уже есть чертежи, спроектированы пирамиды. То, о чем говорили передовые ученые, пророки в религии, многие религиозные деятели, будет осуществлено... Давно велись разговоры, что в начале 21-го века будет доказано существование иных миров, а умершие с планеты Земля смогут выходить на связь с ныне здравствующими. Я владею технологиями и чертежами, с помощью которых смогу воплотить эту фантастическую идею в реальность. Я сделаю так, что ученые и простые люди воочию увидят, что можно выходить на связь с теми, кто уходит в миры иные", – пообещал Джигурда.

Автор: Иннокентий Звездинский3 июля 2017, 18:54
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Джигурда совершил coming-out на вечеринке

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