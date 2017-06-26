В окружении Анисиной рассказали о судьбе многомиллионного наследства

Адвокат Марины Анисиной рассказал о судьбе многомиллионного наследства Людмилы Браташ, которое по решению суда отошло супругам. По словам юриста, речь идет об очень приличных деньгах.

Кунцевский суд 23 июня вынес решение в пользу Никиты Джигурды и Марины Анисиной. Актер и фигуристка получат наследство бизнесвумен Людмилы Браташ. Адвокат спортсменки сообщил, как будут поделены деньги.

"Суд удовлетворил исковое заявление Анисиной и Джигурды о признании права собственности на имущество по завещанию. Во встречном иске сестры покойной Романовой о признании недействительным завещания суд отказал, – сообщил Андрей Князев. – Все наследство отошло Анисиной и Джигурде в равных долях".

Долгожданный момент торжества Никите все же немного подпортили. "Джигурде отказали в иске о признании Романовой – недостойным наследником. Но этот иск – прихоть Никиты, мы ему сразу говорили, что в этом требовании откажут", – цитирует дальновидного адвоката сайт MK.ru.

Вероятно, родная сестра Людмилы Браташ будет обжаловать решение суда. Если оно будет признано законным, в скором времени Джигурде и Анисиной отойдут три квартиры в Москве. Одна из них находится на Кутузовском проспекте, другая – на Рублевском шоссе, местонахождение третьей – район Строгино. Ко всему прочему, Никите и Марине достанется квартира во Франции на Елисейских Полях.

enter; width:100%;"> Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Май 4 2017 в 6:49 PDT

Отдельного упоминания заслуживают миллионы покойной бизнесвумен. "Мы еще не производили точную оценку состояния, не знаем, какая точно сумма находится на счетах наших и иностранных банков, но, по нашим данным, речь идет об очень приличных деньгах", – отметил Князев.